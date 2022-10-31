مخصيد منح الكويت فضية تاريخية في «أولمبياد السيارات»

الأولى

حقق النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية إنجازاً كبيراً بعد أن أحرز سائقه علي مخصيد الميدالية الفضية في سباق الدرفت باحتلاله المركز الثاني ضمن النسخة الثانية من دورة ألعاب رياضات السيارات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) على حلبة «بول ريكارد» الدولية في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر الحالي.

وتعتبر هذه الميدالية الأولى من نوعها للكويت على المستوى الدولي لرياضة المحركات، وهو إنجاز كبير رُفع خلاله علم البلاد في هذا المحفل العالمي الذي يشارك فيه 462 متسابقاً يمثلون 72 دولة في 16 لعبة تمثل أولمبياداً خاصة لرياضة المحركات. (طالع ص 19)

وشاركت الكويت في البطولة بوفد يرأسه حمد معرفي المدير العام للنادي الدولي الكويتي، ويضم الإداريين: ناصر الحاي، وحمد الفيلكاوي، ومحمد العامر، والمتسابقين: علي مخصيد في فئة الدريفت، وفهد الخالد في فئة الكارتنغ، وراشد الرشدان في فئة (ESPORT). وأهدى مخصيد الميدالية الفضية إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ رياضة السيارات، ومتوجهاً بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها الكبير وتوفيرها كل الإمكانات المتاحة لوفد الكويت المشارك في هذا الحدث العالمي.

من جهته، أعرب أمين سر النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة عن فخره الكبير هو وأسرة النادي بهذا الإنجاز الكبير الذي وضع الكويت على خارطة السيارات العالمية، مشيداً بالسائق علي مخصيد «ابن النادي الذي سبق له الفوز ببطولات محلية وإقليمية عدة، وهو أمر ليس بغريب عليه».

وتوجه حمزة بالشكر إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على دعمه المتواصل للرياضة بشكل عام ولرياضة المحركات على وجه الخصوص، مثمناً دور الهيئة العامة للرياضة بإدارتها الجديدة وتسهيلها كل الأمور من التفرغات الرياضية والدعم المادي والمعنوي من أجل تهيئة كل السبل اللازمة للنجاح.