«ديوان الخدمة» للوزارات: التزموا بقواعد تعيينات الوظائف القيادية

الأولى

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان تعميماً في شأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، واستمرار وقف النقل والندب والإعارة.

وجاء في التعميم الموافقة على إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كل القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وإحالة موضوع إنهاء وقف النقل والندب والإعارة إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قراره في هذا الشأن. كما وجه ديوان الخدمة المدنية كل الجهات الحكومية إلى مراعاة انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، داعيا الى استئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كل القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن. وطالب باستمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.