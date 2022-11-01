العدواني: تطوير المنصة التعليمية الإلكترونية

وطن النهار

دعا وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني الى سرعة إنجاز معاملات المواطنين والمراجعين وتذليل كافة العقبات أمامهم تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال العدواني في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوكلاء بالوزارة إن هناك ملفات مهمة ضمن أولويات (التربية) منها المنصة التعليمية الالكترونية ومشروع مدارس الأفق وحسم الملفات العالقة في مختلف القطاعات.

من جهته قال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد في تصريح مماثل إن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا منها (قانون حق الاطلاع) ليكون حيز التنفيذ من خلال اعتماد نموذج إلكتروني تسهيلا لحق المواطن في الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به وفقا لما يحدده القانون.

ودعا المقصيد الوكلاء المساعدين الى ضرورة متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر تطبيق (سهل) وسرعة الرد عليها ورفعها إلى مكتب الوزير.

وأكد اهتمام الوزارة بالعمل عبر اعتماد التوقيع والتراسل الالكتروني والتحول الرقمي داعيا القطاعات والإدارات المختصة إلى سرعة دخولها حيز التنفيذ توفيرا للوقت والجهد والقضاء على المعاملات الورقية و«بيروقراطية» العمل.

وأشار الى توجيه وكلاء القطاعات المعنية بضرورة سرعة إنجاز صرف الأعمال الممتازة للمعلمين، مبينا أن التعليم الديني وثلاث مناطق تعليمية جاهزة بالفعل للصرف في حين أن المناطق المتبقية قيد التدقيق العاجل تمهيدا لتحويلها للادارة المالية.

وشدد على ضرورة متابعة العقود الخاصة المتعلقة بتراخيص الشركات التعليمية ومدى صلاحيتها للتأكد من مدى جاهزية المنصة التعليمية واستدامتها الى جانب سرعة حصر الشواغر بالوظائف الاشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية التابعة لها تمهيدا للاعلان عنها.

