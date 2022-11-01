«التربية»: دراسة إدخال «الفرنسية» في الصف العاشر

وطن النهار

تتجه وزارة التربية، نحو إدخال تدريس منهج اللغة الفرنسية في الصف العاشر، حيث كشف الموجه العام للغة الفرنسية بوزارة التربية أنور الكندري، عن دراسة بهذا الشأن، غير انه سيتم البحث مع المختصين وأخذ رأي الميدان وأولياء الأمور قبل بدء تطبيق المشروع.

وقال الكندري خلال رعايته وحضوره ورشة «الاتيكيت والضيافة» بثانوية ماريا القبطية امس بحضور الموجهة الاولى أنوار الرضوان ومديرة المدرسة منال المطيري، ان التوجيه العام لـ «الفرنسية» يدرس التوسع في تدريس المادة لتكون ضمن مواد الاختيار الحر في الصف العاشر لاعطاء الفرصة لمن يرغب من الطلاب في التعرف على هذه اللغة وممارستها، منوها الى ان التوجيه لديه خطة لتطوير المناهج وتحسينها لاسيما وأن المنهج الحالي مضى على تطبيقه اكثر من 10 سنوات.

واضاف انه من المتوقع الانتهاء من عملية تطوير المناهج وتطبيقها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023/2024، آملا ان يعاد النظر في الفكرة التي تم تنفيذها قبل سنوات بادخال اللغة الفرنسية في صفوف المرحلة المتوسطة، «والتي نرى انها كانت ناجحة».

وحول المناسبة، اكد الكندري، انها تهدف لتعزيز قدرة الطالبات على التحدث باللغة الفرنسية وممارستها خارج الفصل منوها الى ان أي لغة تحتاج الى ممارسة مستمرة لكي يتم اتقانها وحفظ مفرداتها.

من جانبها، قالت الموجهة الاولى للمادة بمنطقة حولي أنوار الرضوان: ان التوجيه حرص على تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع توجيه اللغة الانكليزية وتوجيه الاقتصاد المنزلي بهدف تشجيع الطالبات وتعزيز قدراتهم على التحدث بطلاقة وممارسة اللغات التي يدرسونها اضافة الى تعزيز قيم الاحترام وثقافة «الاتكيت» وأدب الحوار والحديث لاسيما وانهن في مرحلة الدراسة الثانوية وقرب انتقالهن الى المرحلة الجامعية وممارسة حياتهن العملية.

بدورها، قالت مديرة المدرسة منال المطيري: إن ادارة المدرسة تحرص دائما على تعزيز القيم لدى الطالبات من خلال الورش والفعاليات الهادفة وهناك تعاون دائم مع التواجيه الفنية لما فيه مصلحة العملية التعليمية والمتعلمات، منوهة الى ان تخفيف الاجراءات الخاصة بـ«كورونا» أسهم في عودة الانشطة التي تعتبر من العوامل المساعدة للمناهج في تحسين وتطوير مدارك الطلبة وزيادة وعيهم.

