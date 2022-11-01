افتتاح التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم

وطن النهار

افتتحت الأمانة العامة للأوقاف التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ25 تحت شعار (25 عاما رعاية وسمو) برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد في كلمة خلال حفل الافتتاح ألقاها نيابة عنه الامين العام للامانة العامة للأوقاف صقر السجاري ان اللقاء يتم مع كوكبة جديدة من أبناء الكويت يتنافسون باختلاف جنسهم واعمارهم للاقبال على كتاب الله تعالى في جو تنافسي مشجع.

وذكر أن نجاح المسابقة العام الماضي بنسختها الـ24 أحدث اقبالا عليها هذا العام، مبيناً أن عدد المشاركين العام 2021 بلغ 1939 متسابقا ومتسابقة فيما فاق عدد المتأهلين لنهائيات النسخة الحالية 2190 متسابقا ومتسابقة من 44 جهة مشاركة حكومية واهلية.

وافاد ان عدد المتأهلين للتصفيات النهائية بلغ منذ بداية انطلاق المسابقة عام 1996 حتى العام الحالي قرابة 36 الف متسابق، مشيرا الى أن فعاليات المسابقة تقام في المسجد الكبير وتشمل جميع الشرائح.

وأعرب عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد على رعايته الكريمة وحرص سموه على نشأة جيل أبناء الوطن على تعاليم الدين الاسلامي الحنيف.

ومن جهتها قالت المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب لـ(كونا) ان نجاح المسابقة يأتي من خلال استمرارها لمدة 25 عاما أي «ربع قرن من العطاء مع القرآن الكريم» مؤكدة أنه رغم ظروف الجائحة العالمية (كوفيد19) فإن المسابقة لم تتوقف لكنها تقيدت بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت اليعقوب انه تم اختيار شعار (25 عاما رعاية وسمو) نظير (رعاية) كريمة منذ عام 1996 وحتى العام الحالي و(سمو) حفظة القرآن الكريم، مبينة ان المسابقة اضافت شرائح جديدة منها (صعوبات التعلم) و(بطيئو التعلم) و(التأخر الدراسي) و(ضعاف السمع).

واشارت ايضا الى (درع الاسرة القرآنية) وستحظى بها ثلاث اسر بمشاركة اب وام وابن وابنة بحد ادنى ثلاثة افراد للاسرة الواحدة لتهيئة أسر قرآنية تتربى في رحاب القرآن الكريم.

