لجنة لفتح برنامج الدكتوراه لـ«كلية التربية»

وطن النهار

تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية التربية في جامعة الكويت أقام مكتب مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا ورئيس المجال فايز منشر الظفيري اللقاء الأول لطلبة ماجستير مجال التربية للعام الجامعي 2022/ 2023 للطلبة المستجدين والمستمرين في برامج الماجستير بكلية التربية في الجامعة، بحضور مدير برنامج ماجستير طرق التدريس د. نهى الرويشد. ورحب أ. د. فايز الظفيري بطلبة البرامج كافة، متمنياً لهم مسيرة موفقة متكللة بالنجاح، مؤكدًا على ضرورة هذه اللقاءات لأثرها الإيجابي للطالب للرفع من مستوى أداء البرنامج، وبين بأن دراسة الماجستير بكلية التربية تحديداً هي بوابة للباحث لتنمية قدراته واستمراره في برامج الدراسات العليا. كما أعلن أ.د الظفيري عن تشكيل لجنة لفتح برنامج الدكتوراه لكلية التربية بجامعة الكويت، ودعا الطلبة إلى الجدية في برنامج الماجستير للحصول على القبول ببرنامج الدكتوراه، موضحًا بأن البرنامج سيكون متنوعًا ومختلفًا، وتقدّم بعدد من النصائح أهمها الثقة بالنفس وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين. وفي الختام قامت أ. لجين السري من مكتب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بفتح المجال للطلبة لنقل خبراتهم وتبادلها من خلال عرض تجربتهم في برامج الماجستير، ودعت إلى عدم التردد بالاستفسار وتقديم المقترحات حول كل ما يهم ويصب في مصلحة الطلبة.