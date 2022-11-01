البديوي ترأس اجتماع «الدراسات العليا»

وطن النهار

ترأس عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت د. بدر فهد البديوي الاجتماع الثاني لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2022/2023 – بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة - بالخالدية. وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وبعض المذكرات والموضوعات العامة، ومن أبرزها مذكرات الشؤون الطلابية وخطة وشروط وأعداد القبول بكلية الدراسات العليا للعام الجامعي 2023-2024، ومذكرات الشؤون الأكاديمية بشأن توحيد عدد وحدات رسالة الدكتوراه لتصبح (18) وحدة دراسية لجميع برامج الدراسات العليا، فضلا عن مناقشة توحيد نظام توثيق المراجع لأطروحات الماجستير ورسائل الدكتوراه، وتوفير الرسائل الجامعية لجامعة الكويت على منصة وقاعدة الرسائل الجامعية.