«العلوم الطبية» نظمت «اليوم العالمي للعلاج المهني»

وطن النهار

تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الطبية المساعدة سعاد محمد الفضلي أقام قسم العلاج المهني فعالية اليوم العالمي للعلاج المهني مع ذوي الإعاقة على مدى يومين متتاليين في مركز العلوم الطبية في الجابرية وفي مجمع الأفنيوز وذلك بتاريخ 28-27 أكتوبر 2022، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس في الكلية وطلبة قسم العلاج المهني، حيث تهدف الفعالية إلى نشر الوعي حول أهمية العلاج المهني في دولة الكويت والذي يساعد على التكيف السلوكي لذوي الإعاقة مع افراد المجتمع. وأكدت الفضلي أن الكلية تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تعنى بذوي الإعاقة لما لها من دور فعال في تحسين قدرات الأفراد ذوي الإعاقة سواءً الشخصية أو الاجتماعية أو المهنية، وتطوير استقلاليتهم في أداء الواجبات والأعمال والحد من اعتمادهم على الغير. وذكرت الفضلي أن من خلال هذه الفعاليات نسعى لتطوير مفهوم المعالج المهني فهو من التخصصات الصحية المطلوبة التي تساعد على تهيئة المعاق للتعايش مع إعاقته بمختلف أنواعها سواء في بيئة المنزل أو العمل أو البيئة الخارجية، وتنفيذ مهام العمل اليومية وتحسين الوظائف الحركية والفكرية والنفسية، وياتي وفق التوصيات التي نسعى من خلالها إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لهم في كافة الأماكن. وتوجهت الفضلي لأعضاء قسم العلاج المهني وإدارة مجمع الأفنيوز بالشكر على تعاونهم وإتاحة الفرصة للعامة للتعرف على تخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة والعلاج المهني وأهميته للمجتمع الكويتي.