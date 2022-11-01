سونمز: علاقتنا والكويت مثالية بتوجيهات القيادتين

وطن النهار

قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز إنه لشرف كبير ويسعدني أن أرحب بكم في حفل استقبال اليوم الوطني لسفارة جمهورية تركيا خاصة إنه أول حفل استقبال لي بمناسبة العيد الوطني بصفتي سفيرة جديدة لتركيا لدى الكويت كما أنه أيضًا أول حفل استقبال للسفارة منذ عام 2019، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا. مستطردة ولذلك، أود أن أعرب عن خالص امتناني لكم جميعًا لوجودكم معنا اليوم لمشاركة سعادتنا واعتزازنا.

وأضافت في كلمة لها خلال حفل استقبال أقامته السفارة التركية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 99 لإعلان الجمهورية - نحتفل بالذكرى التاسعة والتسعين لإعلان الجمهورية التركية.عندما انتهت الحرب العالمية الأولى، كان النضال الوطني التركي يهدف الى الحفاظ على الاستقلال الكامل والسيادة غير المشروطة لبلادنا وهذا ما تحقق وتوج بإعلان الجمهورية. وتابعت نتذكر باحترام وامتنان عميقين أبطالنا وقدامى المحاربين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق هذا الهدف، كما نحتفل ببالغ الامتنان بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية.ونحن على ابواب الاحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية، نفخر بما حققناه منذ عام 1923. فلقد مرت تركيا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وبعيدة المدى، والتي حولتها إلى دولة ديموقراطية وحديثة.

واشارت الى ان التحول الناجح لتركيا أيضًا يظهر في سياستها الخارجية المغامرة والإنسانية، مؤكدة نحن ننتهج سياسة خارجية استباقية ومتعددة الأبعاد في منطقتنا وخارجها تثبت نفسها في الأزمات الأخيرة التي واجهناها وتعتبر تركيا القوية ضمانًا للسلام والتنمية المستدامين وقوة دافعة لمحيطها.

ولفتت إلى أن العلاقة بين تركيا والكويت وصلت إلى مستوى مثالي بتوجيهات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد. مشيرة إلى إنها ليست فقط بين الحكومات، ولكن أيضًا إحدى نقاط القوة في علاقاتنا العميقة الجذور هي العلاقات بين الشعبين. وأعربت عن سعادتها بالتطور المستمر للتعاون بين تركيا والكويت. الحمد لله، تزداد قوة في مجالات السياحة والثقافية والتجارية والاقتصادية والتعليمية وغيرها. وقالت: الكويت هي واحدة من الدول التي ترسل معظم مواطنيها إلى تركيا كسياح إذ تؤثر السياحة بشكل إيجابي على التجارة والاستثمار أيضًا.

