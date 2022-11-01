السفير الكوري: «رؤية 2035» ستقودنا إلى «كويت ذكية»

وطن النهار

قال سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها: إن العالم اليوم يخضع لتغيرات سريعة وهذه التغيرات جلبت تحديات وفوائد في الوقت ذاته.

وأضاف خلال مؤتمر المدن الذكية الخامس أنه على الرغم من أن هناك تقنيات جديدة ومتاحة حالياً، ولكننا مازلنا نعاني من التغيير المناخي والتدهور البيئي والوباء وعدم توفير الأمن الغذائي بالإضافة إلى العديد من التهديدات الوجودية.

وتابع: وفقاً للأمم المتحدة فإن معدلات تحضر العالم ستصل إلى 70% في عام 2030 مع ازدياد التعداد السكاني إلى 9 مليارات نسمة، و تتسبب هذه الظاهرة بحدوث العديد من مشكلات الاستدامة التي ترتبط بنهاية المطاف بالمشكلات التي تم ذكرها مسبقاً.

وذكر أن مصطلح المدن الذكية لا يشير فقط إلى نماذج مدن المستقبل المزودة بأحدث أنواع التقنيات كما نتصورها. كما يمكن تعريفها على نطاق أوسع بأنها منصة لتطوير جودة حياة المواطنين وتحسين استدامة المدن وتشجيع الصناعات الجديدة عن طريق استخدام تقنيات مبتكرة.

وزاد بالقول: «إننا نعلم جميعاً بأن الكويت تخطط لإنشاء العديد من المدن الجديدة ولا نستثني من ذلك السعي لجعلها مدن ذكية، إنني واثق من أن رؤية الكويت 2035 ستقودنا في نهاية المطاف إلى «كويت ذكية»، معربا عن أن كوريا مستعدة لمشاركة قصصنا وخبراتنا وحتى محاولتنا وأخطائنا والأهم من ذلك الاستماع لأحلام أصدقائنا الكويتيين.

وأشار إلى أن كل من بلدينا قامتا بالنهوض من آفة الحروب، لقد قمنا ببناء مدننا من ركام الدمار، نستطيع أن نقول بأننا لدينا الرؤية ذاتها من عدة جوانب، معتبرا أن المؤتمر يعد فرصة جيدة للمسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال لإجراء محادثات صريحة وتبادل الآراء بخصوص بعض التحديات في وقتنا الحالي.

