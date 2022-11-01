طارق الشيخ: مدن تكنولوجية مستدامة لاستيعاب المتغيرات

وطن النهار

قال ممثل الأمين العام للامم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت د. طارق الشيخ في كلمة مماثلة بالمؤتمر إن موضوع المدن الذكية يتوافق مع الأولويات التي سطرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بأجندة التحول الرقمي ما بعد الجائحة إذ يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المدن. وأضاف الشيخ أنه بحلول عام 2050 سيعيش حوالي سبعة أشخاص من كل عشرة في المدن، موضحا أن العديد من المدن في طريقها لتصبح مدنا ذكية مستدامة وتعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويتضمن مؤتمر «المدن الذكية» الذي عقد ليوم واحد جلستين هما «حل ذكي للبنية التحتية» و«حل ذكي للمدن المستدامة» بمشاركة خبراء من كوريا والكويت والأمم المتحدة. وطرح مكتب الأمم المتحدة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال المؤتمر مواضيع واسعة مثل علم البيئة المتقدم في المدن وسياسة الكويت للمدن الذكية وتبعها مواضيع عملية مثل الإنشاءات الذكية والمطارات الذكية من قبل شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة مطار «إنتشون الدولي».

