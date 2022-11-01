البلدية: رفع 148 سيارة في حولي

وطن النهار

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة حولي جولات ميدانية في محافظة حولي لرفع كل ما يعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد. وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فيصل العتيبي أن الجولات الميدانية اسفرت عن رفع 148 سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية. وأشار إلى مواصلة مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين جولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

