المطير: تعاون السلطتين.. السبيل الأسرع إلى التنمية

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، أن جل اهتمام الشعب الكويتي ينصب على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل على كل ما من شأنه رفعة الكويت والارتقاء بالخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن العقد الماضي عانينا استخدام ادوات الدولة في ارهاب المواطنين، حيث السجن وقطع الارزاق وسحب الجناسي والتهجير، إذ كنا في حقبة صعبة ارجعت الكويت للوراء، غير انه الآن الجميع يتطلع إلى تعاون السلطتين، آملين بمساعدة اعضاء مجلس الامة وتفهم وتعاون السلطة التنفيذية العمل على دفع عجلة التنمية إلى الامام من جديد.

وقال المطير في تصريح لـ «النهار» على هامش رعايته حفل جمعية الرحمة العالمية لتكريم رئيسها الفخري ومؤسس الوقفيات لديها د. جاسم مهلهل الياسين الذي أقيم مساء امس الاول في مقر الجمعية بالروضة، أن الكويت اصبحت قدوة للعالم الإسلامي في العمل الخيري بسبب رموز الخير الذين أرسوا قواعد العمل الخيري في الكويت حتى أصبح الوطن محل الانظار، كما أننا اعتدنا من الشعب الكويتي منذ الأزل اهتمامه في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الباري عز وجل حافظ الكويت بسبب الاعمال الخيرية.

وفي كلمة الحفل، اعتبر المطير ان د. جاسم الياسين رمز وقدوة للعمل الخيري حيث إنه عرف معلماً ومربياً في ميادين الفكر والدعوة، وقامة شامخة من قامات العمل الخيري الكويتي، مشيداً بدور جمعية الرحمة العالمية في دعم وتعزيز صورة العطاء الإنساني لوطننا الحبيب الكويت.

مؤسس الوقفيات

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الرحمة العالمية الشيخ يحيى سليمان العقيلي في كلمة له بالحفل إن بصمات الياسين على مسيرة العمل الخيري، يراها أصحاب البصر والبصيرة، ابتداءً من مؤسسة العمل الخيري ونقله من إطار الفردية والعائلية والرمزية الشخصية للعمل المؤسسي المنظم، وانتهاءً ببصماته الواضحة على الأنظمة الإدارية والرقابة المالية التي أضفت على العمل الخيري صبغة الأمانة والمسؤولية وألبسته رداء الشفافية والموثوقية، متوجهاً بشكره العميق لراعي الحفل النائب محمد براك المطير نائب رئيس مجلس الأمة الموقر على حضوره ورعايته.

من ناحيته، ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي الشيخ الدكتور خالد مذكور المذكور، كلمة وفاء وحب، نيابة عن رفقاء درب الياسين في الفكر والعلم والدعوة، أشاد فيها بهمة الشيخ العالية في المناشط الدعوية والخيرية، وحرصه الدائم على فعل الخير ونشره والدفاع عنه.

بدوره أشاد الياسين في كلمته بمسيرة الأخوة الإسلامية التي بدأها مع رفقاء دربه في الدعوة إلى الله تعالى، موضحاً أن تبنيه لفكرة الوقف الخيري جاءت نتاج عمل طويل وحرص متواصل على الإكثار من مصادر الخير، والابتكار في تحديث وسائله وآلياته، متوجهاً بالشكر لجمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيس مجلس إدارتها الشيخ خالد المذكور على دور الجمعية في بناء منظومة الخير والدعوة الإسلامية في كويتنا الحبيبة، متضرعاً إلى الله تعالى أن يوفق القائمين على العمل من بعده إلى كل خير وأن يكلل مسيرتهم بالنجاح والتوفيق

هذا وقد شهد الحفل عروضاً لأفلام تسجيلية عن سيرة الياسين في ميادين الدعوة والعمل الخيري والإنساني، حيث المساهمة في تأسيس اللجان الدعوية والوقفيات الخيرية وتطوير العمل المؤسسي، وكذلك مسيرة الوقف في جمعية الرحمة العالمية بتاريخها الممتد في خدمة المحتاجين. انتهاءً بتكريم الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين على مسيرته الخيرية والدعوية الرائدة.

