أبل: إعادة هيكلة التعليم العام و«العالي» ضرورة ملحة

وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د. عبدالعزيز أن السويط قضية التعليم تهم كل مجتمع وكل دولة ولا يوجد تقدم لأي دولة الا بالاهتمام بالتعليم.

تطوير التعليم

وقال السويط خلال ندوة اصلاح التعليم التي نظمتها جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية بمقرها في منطقة الشامية بمشاركة رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. شملان القناعي ورئيس جمعية الدراسات العليا د. محمد العتيبي والنائب د. خليل أبل والنائب عالية الخالد: أن فكرة الندوة كانت بالشراكة مع رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلا أنه وبعد الاتفاق على إقامة الندوة في مقر الرابطة وبسبب الضغوط والتداخلات، فقد تم الغاء إقامة الندوة بالرابطة، وذلك لعدم استضافة رئيس جمعية المكتبات والمعلومات بناء على طلب قيادي في كلية التربية الأساسية، لافتا إلى أنه أصر على إقامة الندوة وقد تمت داخل جمعية المكتبات حفاظا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.

وأضاف بأن الشخص خلال 4 أشهر فقط تقدم بـ 4 أبحاث علمية، منهم بحثان مسروقان بالكامل، ومشاركته خلال أسبوع واحد فقط في ثلاث مؤتمرات، وهو أمر مستغرب، فكيف يمكنه المشاركة في هذه المؤتمرات خلال أسبوع واحد؟! إلا ان لجنة التعيينات في الكلية قد مررت تعيينه، وهذا ليس من نسيج الخيال ولكنه واقع يحدث وهناك ظلم للكفاءات الوطنية.

الواسطة

وأضاف السويط بأن الواسطة أصبحت فوق القانون في ملف التعيينات، وهذا ما يحزن، ونريد المعالجة، وتفاعل نواب مجلس الأمة ووزير التربية مع ما يحدث داخل احدى كليات التعليم التطبيقي، لافتا إلى ان أحد المتقدمين إلى التعيين تقدم بشكوى إلى إدارة التطبيقي في يونيو الماضي، لم تبت في الأمر حتى الآن، ولكنني بدوري تقدمت بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وسأتقدم بشكوى أيضا إلى النيابة العامة.

وأشار إلى ان ترتيب الكويت عربيا في مؤشر جودة التعليم 8، وعلى مستوى العالم 97، وهذا ما يشير إلى وجود خلل في مواكبة تكنولوجيا التعليم والثروة الرقمية التي يعيشها العالم، حيث لا يوجد مواكبة للتطور في التكنولوجيا، والمناهج الدراسية في حاجة إلى عملية تطوير، كما لدينا بعض طلبة الثانوية العامة يتخرجون بامتياز.

مشكلة عالمية

من جهته أكد عضو اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د. خليل أبل أن مشكلة التعليم ليست في الكويت فقط بل انها مشكلة عالمية، ولكن مشكلتنا في الكويت بأننا نصرف أكثر من 23 مليار دولار على مؤسسات التعليم والبحث العلمي سنويا. وقال: نتفق جميعا بأن التعليم وسيلة وليست غاية، والمركز الوطني لتطوير التعليم كانت لديه رؤية أخرى جديدة خلال الأعوام الماضية بأن يكون الطالب الكويتي مساهما في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وأشار إلى أن ما يحدث في منظومة التعليم، ما يحدث بالضبط عندما أُحضر مهندساً لبناء منشأة، ثم أطالبه بالتأكد من سلامته، وتقييم اعماله، وهذا حال ما يحدث في المركز الوطني لتطوير التعليم فهو من يضع الخطط ومعايير التقييم، وهذا خطأ، فيفترض أن يكون هذا الجهاز خارج وزارة التربية، أو جهاز مستقل تحت مظلة الوزير. وتطرق أبل إلى الحديث عن المجلس الأعلى للتعليم ودوره المنوط به بوضع السياسات التعليمية، متسائلا عن أعضاء مجلس إدارته وأعماله؟ وماذا قدم؟ بالإضافة الى دور المجلس الاعلى للتخطيط، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة وزارة التربية، وضرورة أن يكون جهاز التعقيم من خارج وزارة التربية ومستقلاً. ولفت أبل إلى أن الأجيال تتغير كل 7 أو 8 سنوات وتتغير معه طريقة التفكير، لاحظوا وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها، وقدرة الطفل على الاستيعاب في الحصة مدتها 45 دقيقة أصبحت 5 دقائق فقط، نحتاج إلى رؤية ورعاية كبيرة للاهتمام بالتعليم.

وتساءل عن عدم وجود مدير للهيئة العامة للتعليم التطبيقي منذ 3 سنوات، حتى الآن، وكيف لمدير مؤسسة تعليمية أن يقرر إلغاء كلية.

وقال نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة التعليم العام والتعليم العالي، ولدينا خطط وتصور لمعالجة الأمور وتعديل الأوضاع، وسنطالب بعد يومين خلال مناقشة ميزانيات الدولة التكليف بالتحقق من بعض الأمور في وزارة التربية وجامعة الكويت والتعليم التطبيقي ومعهد الأبحاث للتأكد والتحقق من المخالفات الموجودة لوقف نزيف الهدر.

