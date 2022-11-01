كمال استفسر عن مترو الكويت ودراسات الطرق

وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بسؤال إلى الجهاز التنفيذي في البلدية عن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق. وأوضح كمال في سؤاله أنه مع تقديم البلدية دراسات عدة تتعلق بالطرق والحركة المرورية آخذين بالاعتبار الزيادة السكانية المستقبلية والتوسع العمراني حسب دراسات إدارة المخطط الهيكلي، ومن الأهداف تطوير شبكة الطرق ووسائل النقل العام وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل الجماعي لتخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق، متسائلا: ما هو الوضع الحالي والمستقبلي لمشروع مترو الكويت للنقل؟ ومتى يتوقع توقيع المشروع والانتهاء منه؟ حسب دراسات البلدية وقرارات الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟ وما الدراسات التي قامت بها بلدية الكويت والخاصة بالنقل الجماعي وتشجيع المواطنين باستخدامها؟ مع تزويدي بنسخ من الدراسات. ومضى في تساؤلاته: ما النتائج والتوصيات الخاصة في مشروعي البلدية إنشاء بنك مروري؟ ومشروع دليل حساب الرحلات المرورية؟ مع ضرورة الالتزام في المدة القانونية للإجابة على أسئلة أعضاء المجلس البلدي.