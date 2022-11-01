توحيد آلية التعاقدات الحكومية وقت الأزمات

مال وأعمال

أوصى تقرير حكومي بضرورة وضع خطة متكاملة الأركان لإدارة الطوارئ والأزمات، تشارك فيها كل الأطراف ذات العلاقة مع تحديد أولويات الصرف، مع ضرورة الإسراع بإصدار تشريعات وقوانين واضحة لتوحيد آلية التعاقدات الحكومية وأشكالها في حالات الطوارئ وتحديد المسؤوليات كل فيما يخصه، وضرورة إرساء قواعد التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والأعمال المشتركة خلال الأزمات والطوارئ لحماية المال العام وضمان تجاوزها باحترافية والتقليل من الأضرار الناجمة عنها.

ولفت التقرير الى أهمية التحقق من الطاقات الاستيعابية التخزينية في الدولة قبل القيام بعمليات الشراء، حفاظاً عليها وفق الشروط المثالية لتخزينها منعاً للهدر وحفاظاً على المال العام.

وأوضح التقرير أن ديوان المحاسبة تمكن من تحقيق وفورات مالية قدرها 1.229 مليار دينار عن الفترة الممتدة من 2016/2017 إلى 2020/2021، مضيفاً أن كل دينار ينفق على الديوان يتم تحقيق وفورات مقابله قدرها 4 دنانير.

ورصد ديوان المحاسبة عدة ملاحظات تتعلق بكيفية التعامل الحكومي مع الأزمات ومعالجة الخلل وسد الفجوات في الأعمال الحكومية، حيث أشار إلى : عدم وجود خطة كاملـــة ومحكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الجهـــات المختصة نتـــج عنها صدور قـــرارات وتعليمـــات غير ملائمة لإدارة الأزمة، ترتب عليها آثار ماليـــة وغيرها. عدم وجـــود قوانيـــن واضحة لتحديد المســـئوليات وأشـــكال التعاقد في حـــالات الطوارئ. ســـوء التنســـيق وتداخل الاختصاصات لـــدى الجهات الحكومية وعـــدم تســـخير كافة إمكانـــات الدولة لحماية المـــال العام. عدم وجود آلية للتعاقـــدات الحكومية أثناء الأزمة كعـــدم الدقـــة فـــي تقديـــر وتحديـــد الاحتياجات والمبالغة بطلـــب المـــوارد والمســـتلزمات الطبية الأساســـية لجميع الجهات الحكوميـــة للوصول إلى أفضـــل الاسعار التنافســـية للحفـــاظ علـــى المال العـــام وضمان عدم الشـــراء بـــدون حاجة.

وكذلك عـــدم تحديـــد أولويـــات الصـــرف فـــي مختلـــف الجهـــات الحكومية ما تســـبب بانحـــراف الهدف مـــن الصـــرف وزيـــادة المصروفـــات خلال الأزمة وعـــدم الأخذ بعيـــن الاعتبار الطاقـــة الاستيعابية بالمخـــازن الحاليـــة، الأمر الـــذي أدى إلـــى تخزينها بغيـــر الأماكن المخصصة لها دون اتباع الاشـــتراطات اللازمة لتخزيـــن تلـــك المواد ممـــا يعرضهـــا للتلف.

