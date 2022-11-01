«صندوق النقد»: الكويت تسجل أكبر فائض مالي خليجياً

مال وأعمال

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الكويت أكبر فائض مالي في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام عند 14.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يليها 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

وبين الصندوق في تقرير نشرته «كامكو» أمس، أنه من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة فوائض من خانة واحدة تتراوح من 5.5 في المئة إلى 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، في حين من المتوقع أن تظل البحرين في المنطقة الحمراء مع عجز مالي يبلغ 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022. كما من المتوقع أن يستمر الاختلاف في العام 2023 حيث من المتوقع أن تسجل البحرين مرة أخرى عجزًا ماليًا أعلى بنسبة 6.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما على الجانب الاخر، كما أنه من المتوقع أن تتصدر قطر العام المقبل بفائض مالي قدره 16.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تليها الكويت عند 14.1 في المئة والإمارات 4.9 في المئة.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يكون الميزان المالي إيجابيًا لأول مرة منذ ثماني سنوات في العام 2022، وإن كان بشكل هامشي عند نسبة 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحول الميزان المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى إلى مستوى سلبي عند -0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن يصبح الميزان المالي في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيًا بعد سبع سنوات في العام 2022 عند نسبة 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يليه 6.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.

كما توقع البنك الدولي في تقرير له أن يتسارع نمو البلاد الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 8.5%، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في المتوسط لعامَي 2023 و2024. ومن المنتظر أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع العام المقبل، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% هذا العام، وأن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال ارتفاع هذا الفائض إلى 5.9% إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.

وكانت آخر مرة كان فيها الميزان المالي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إيجابيًا في العام 2014. الى ذلك، لا يزال هناك تباين واسع على مستوى كل دولة خليجية على حدة.

ومن المتوقع أيضًا أن يصبح الميزان المالي في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيًا بعد سبع سنوات في العام 2022 عند نسبة 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يليه 6.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023. وكانت آخر مرة كان فيها الميزان المالي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إيجابيًا في العام 2014. الى ذلك، لا يزال هناك تباين واسع على مستوى كل دولة خليجية على حدة.

واعطت الزيادة في عائدات النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي دفعة كبيرة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد المالي.

فقد أدت الإيرادات المرتفعة نسبياً مقابل الإنفاق المستمر من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى انخفاض أسعار التعادل النفطي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، باستثناء الإمارات العربية المتحدة.

