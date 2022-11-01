الصندوق الكويتي استعرض مساهماته في دعم التنمية الحضرية بالكويت

مال وأعمال

شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المنتدى الحضري الأول للكويت، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (مؤل) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدن. وشارك الصندوق الكويتي في الفعالية، التي أقيمت بجمعية الخريجين الكويتية تحت شعار «شركاء في التنمية الحضرية المستدامة»، من خلال جناح خاص عرض فيه للمشاركين والحضور جهوده وإنجازاته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدن الكويت.

كما شارك الصندوق في إحدى الجلسات الحوارية التي أقيمت على هامش المنتدى بمحاضرة تحت عنوان «دور الصندوق الكويتي في التنمية الحضرية»، والتي ألقاها مراقب إدارة العمليات لشؤون غرب أفريقيا في الصندوق ثامر الفيلكاوي. حيث تطرق الفيلكاوي لمساهمات الصندوق المحلية لدعم القضية الاسكانية عبر الاتفاق في عام 2002، مع بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) على إصدار البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار، للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية وبفائدة 2% سنوياً لمدة 20 عاماً. ويشكل المبلغ حوالي 25% من رأس مال الصندوق. وفي عام 2022، تم تجديد هذه الاتفاقية بنفس الشروط السابقة.

كما أوضح الفيلكاوي أنه و منذ العام 2003 ، قام الصندوق باستقطاع ما لا يزيد على 25% من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وحتى الآن تم تحويل مبلغ 376 مليون دينار إلى المؤسسة، فيما من المقرر، بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021 من قبل مجلس الأمة، تحويل المبالغ المستحقة عن هذه السنة المالية والتي تبلغ 89 مليون دينار لصالح المؤسسة. ليبلغ اجمالي ما سيتم تحويله حوالي 494 مليون دينار .

وأضاف الفيلكاوي أن الصندوق قام أخيراً بتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت تقع تحت إطار مسؤوليته الاجتماعية في دعم التزامات الكويت البيئية المحلية والإقليمية والدولية، وفي دعم جهود التنمية داخل الكويت من خلال تقليل الآثار الصحية والاقتصادية السلبية للعواصف الرملية.

