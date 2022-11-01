«KIB».. أفضل بنك في تمكين وتطوير الموظفين بالكويت

مال وأعمال

تقديراً لمساهمته الفعالة في تنمية كوادر القطاع المصرفي الوطنية، وتعزيز الدور الريادي للكفاءات الكويتية لقيادة مستقبل صناعة المال والأعمال والاقتصاد في الدولة، قام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بتتويج بنك الكويت الدولي «KIB» بلقب «أفضل بنك من حيث تمكين وتطوير الموظفين في الكويت للعام 2022»، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع «جوائز التميّز والإنجاز المصرفي للعام 2022»، الذي نظمته مجلة الاتحاد:(The Banking Executive)، وللعام الثامن على التوالي، في العاصمة التركية، إسطنبول، لتقوم من خلاله بتكريم إنجازات المصارف العربية وسط حضور حاشد ضم نخبة من أكبر المؤسسات المالية والمصرفية من الدول العربية، مع وفد رفيع المستوى من كبار الشخصيات في القطاع المالي والاقتصادي والصناعة المصرفية على مستوى المنطقة.

هذا وقد تسلّم الدرع التقديرية خلال الحفل، ممثلاً عن البنك، مدير أول الاتصال الخارجي من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان، حيث تم اختيار KIB من بين العديد من المؤسسات التي رشّحت، لتتويجه باللقب ضمن جوائز التميّز والإنجاز المصرفي، وقد جاء ذلك وفقاً لنتائج التقييم السنوي لأداء المصارف العربية طوال العام، والذي أجرته لجنة تصنيف الجوائز - المؤلفة من فريق كامل من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين، والعمل مع أقسام البحوث لدى كل من اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

ولقد أفادت نتائج التقييم بأن البنك قد نجح في استيفاء المعايير كافة التي وضعتها اللجنة للحصول على جائزة «أفضل بنك من حيث تمكين وتطوير الموظفين»، واعتمدتها كجزء من منهجيتها في التقييم، والتي بنيت بشكل كبير على ما حققه «KIB» من إنجازات بارزة خلال العام في هذا الإطار، وقد تتضمن ذلك: إشراك موظفيه في البرامج التدريبية المختلفة، منها ما نظم مع بنك الكويت المركزي وكلية هارفارد للأعمال، وغيرها مع الجامعة الأميركية في الكويت (AUK) بعنوان: «التميّز في خدمة العملاء» وأخرى حول المبيعات بعنوان: «البيع بحماس» بهدف تحسين قدرات ومهارات موظفي إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في «KIB».

وقد جاء ضمن التقييم أيضاً إشراك مسؤولي البنك في برامج التطوير الداخلي الشاملة وخاصةً برنامج إدارة الأزمات لقسم إدارة المخاطر في KIB الذي نظم لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كذلك، إشراكهم بشكل دوري في نشر العديد من المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي، ضمن مشاركته في النسخة الثانية للحملة الوطنية المصرفية «لنكن على دراية».

أما بالنسبة لجهوده في تنمية الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي، فقد توّجت اللجنة في تقييمها تمكين «KIB» لموظفيه من خلال الترقيات، التي تضعهم في مراكز قيادية ومناصب مسؤولة تدفع بأدائهم وتعزز قدراتهم، علاوة على استثماره الجاد في الطاقات الكويتية الشابة بشكل متواصل، عبر برامجه التدريبية الشاملة التي ينظمها للخريجين الجدد من المنضمين حديثاً لفريق عمل «KIB».

وفي معرض كلمته في هذه المناسبة الخاصة عبّر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «KIB»، رائد جواد بوخمسين، عن مدى سعادته وفخره بحصول البنك على هذا التكريم المشرّف، وفوزه مجدداً ضمن جوائز التميّز والإنجاز المصرفي المرموقة، والمشهود بها على النطاق الإقليمي، مشيداً بالقيمة العالية والمتميّزة لهذه الجائزة، نظراً للمكانة الرائدة للجهة التي تمنحها وتاريخها العريق في المنطقة، كون الاتحاد الدولي أكبر تجمع مصرفي ومالي في الوطن العربي، ولذلك، أكد بوخمسين أن الجائزة تعد إضافة بالغة الأهمية ضمن سجل KIB الحافل بالألقاب والتكريمات، علماً بأنه يتمتع أيضاً برصيد من جوائز الاتحاد الدولي، حصدها البنك خلال الأعوام لتميّزه في العديد من المجالات المالية والمصرفية.

كما لفت بوخمسين إلى أن حصول «KIB» على تكريم من لجنة الاتحاد، عن دوره في تمكين وتطوير الموظفين في الكويت، هو تكريم لجميع الموظفين ، متوجهاً لهم خلال كلمته بالشكر على مساهمتهم الرئيسية في تحقيق هذا الإنجاز، موضحاً أن سر نجاح البنك والمحرك الرئيسي لتقدمه، يكمن في جهود فريقه وتفانيهم فيما يقدمونه من عمل.

كما شدد بوخمسين على أن استثمارات «KIB» في رأسماله البشري وفي كوادره الوطنية بالأخص، مازالت تأتي في طليعة أولوياته ومقدمة أركان إستراتيجيته، بما يشمل تقديم برنامج متكامل ومستمر على مدار العام يهتم بموظفيه وبتنميتهم على جميع الأصعدة - سواءً المهني، أو الصحي والنفسي، أو حتى الاجتماعي – كما يعمل على الارتقاء بأدائهم في العديد من المجالات، سواءً كانت مرتبطة بالعمل المصرفي والمالي أو غيرها، تماشياً مع شعار «KIB» المؤسسي «بنك للحياة» – الذي يرعى ويدعم موظفيه، تماماً كما يدعم عملاءه.

وختاماً، تجدر الإشارة إلى دور الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الحيوي والقيادي في تطوير العمل المالي، وسعيه لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط، علماً بأنه يضم أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية من كافة أنحاء الوطن العربي، ويقوم كل عام بإصدار مجلة (The Banking Executive) لينظم من خلالها حفل توزيع جوائز التميّز والإنجاز المصرفي العربي، ويصبح اليوم الحدث الأكبر في الصناعة المصرفية العربية، والذي يمنح جوائزه لأكثر من 50 مصرفاً عربياً سنوياً، وقد نال «KIB» عدداً منها خلال الأعوام السابقة، منها للتميّز في الخدمات والمنتجات وفي تنوعها، والتميّز في تطوير الفروع وخدماتها المتقدمة، وكذلك في ابتكاره الرقمي وأيضاً في صفقاته التمويلية والاستثمارية ومعاملاته المالية البارزة.

