«برقان» اختتم رعايته ومشاركته في منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع

مال وأعمال

اختتم بنك برقان أخيراً رعايته ومشاركته في منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع (EGOV9)، الذي انعقد بالشراكة مع الجهة المنظمة شركة نوف اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات وتحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، وبحضور ممثلين عن جميع الجهات الحكومية، والعديد من الشركات والمؤسسات المساهمة في خطوات تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية لدولة الكويت.

وتخللت فعاليات المنتدى الذي كان تحت شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة النهضة الشاملة للتنمية» - جولة شاملة للوزير الناهض، تفقد فيها كافة أقسام المنتدى وأجنحة الجهات المشاركة، والتي أكد خلالها على أن معالم التنمية في الكويت، بدءاً من هذا الحدث الهام، ستتخذ مساراً أكثر تطوراً عبر توظيف أحدث الحلول والموارد التكنولوجية في كافة مراحله، وخصوصاً خطة تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي سيكون محور النهضة الشاملة على جميع مستويات التنمية في الدولة، وأضاف بأن الكويت بعد هذه الخطوة ستتجه بشكل أكثر تسارعاً نحو تحقيق رؤية قيادة الكويت السامية 2035 «كويت جديدة». وقد تسلم محمد الميل، رئيس الخدمات المصرفية للشركات – مساعد مدير عام في بنك برقان، درع التكريم من إدارة المنتدى عن دعم بنك برقان، كما علق بدوره حول مشاركة البنك في الملتقى قائلاً: «إلى جانب رعايتنا لمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع (EGOV9)، نفتخر في بنك برقان بمشاركتنا في فعالياته وندواته الحوارية، وتبادل الأفكار والمقترحات التي تنطلق من قاعدة اطلاعنا الواسع على احتياجات السوق ومتغيراته، خاصةً أننا على تواصل دائم مع عملائنا من شريحة الشركات».

مضيفاً: «إن التطوير التكنولوجي يقع في صلب استراتيجتنا ونحن حريصون على دعم جميع الجهود الحكومية والإقتصادية والتنموية لتعزيز التطور والإبتكار في هذا المجال على الصعيد الوطني».

يسعى بنك برقان إلى تمكين خطوات التنمية والتطوير في الكويت، خصوصاً في مجالات التطوير التكنولوجي ورقمنة الخدمات على مستوى الدولة، وذلك من خلال طرحه لمبادراته ومشاريعه المتخصصة التي يقدم من خلالها للعملاء أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات والمنتجات الرقمية، وذلك انطلاقاً من استراتيجيته للتطوير التكنولوجي.

