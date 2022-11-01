.. وتوَّج الفائزين في سحوبات حملة «قطر 2022 لكأس العالم»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين بفرصة العمر للحضور والمشاركة في الحدث الاستثنائي كأس العالم 2022 في قطر ضمن حملته «قطر 2022 لكأس العالم» لحاملي بطاقات بنك برقان VISA الائتمانية التي أطلقها مطلع أغسطس الماضي، وذلك من خلال ثلاث سحوبات نصف شهرية وسحب نهائي (ميجا) على باقات كأس العالم في قطر وكانت أسماء الفائزين كالتالي:

هنادي عيد باقة كأس العالم مباراة ما قبل النهائي.

فينايان رامان بيلاي باقة كأس العالم المباراة الافتتاحية.

ارسين الباسي باقة كأس العالم المباراة الافتتاحية.

عباس حسيني نهاروالا باقة كأس العالم مباراة تصفية المجموعات.

مليحة عبدالله العيار باقة كأس العالم مباراة تصفية المجموعات.

سامر علم الدين باقة كأس العالم مباراة تصفية المجموعات.

براتاب كومار ميكالا باقة كأس العالم مباراة تصفية المجموعات.

وقد حرص برقان من خلال هذه الحملة على مكافأة عملائه بفرص استثنائية للحصول على تجربة لا تُنسى ضمن فعاليات كأس العالم. كما يواصل البنك خطته لإضافته قيمة أكبر إلى أسلوب حياة عملائه عبر مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت، من خلال برنامجه الشامل للحملات الترويجية وباقات الخدمات المتكاملة.

