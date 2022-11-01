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النفط تراجع بأكثر من %1 بسبب قيود كوفيد


تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 % بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 % إلى 94.67 دولاراً للبرميل بعد أن تراجعت 1.2 % يوم الجمعة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو 1.2 % إلى 86.83 دولاراً للبرميل بعد تراجعه 1.3 % عند التسوية وأظهر مسح رسمي انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثراً بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.


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