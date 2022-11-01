«الغرفة»: وضع آليات محدَّدة لدعم المشاريع الصغيرة

مال وأعمال

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2022،

وذلك امس الاثنين وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فقد اطلعت اللجنة على أهم ما جاء بتقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في ظل جائحة كوفيد 19، ومرئيات الغرفة بشأنه.

والتي كان أهمها، وضع آليات وتسهيلات واضحة ومحددة لدعم ورعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع خطة طوارئ موحدة في جميع دول المجلس، تستند لمعايير دولية، وتشمل فترات الكوارث الطبيعية والحروب والأوبئه وغيرها.

كذلك ناقشت اللجنة مقترح إقامة ملتقى اليوم العالمي لرواد الأعمال في نوفمبر من كل عام، الذي من شأنه تقوية وتعزيز جهود الغرفة في ابراز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني.

ومن جانب آخر التقت اللجنة بمجموعة من ممثلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وناقشت العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكان الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو بناء جسر للتواصل المستمر والبناء مع ممثلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتكازا على قناعة الغرفة بأهمية هذا القطاع الحيوي.

وأكدت اللجنة على أهمية تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعايير التي تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لدور هذه المشاريع، وتوضيح وتحديد الأولويات التي يجب تبنيها في الفترة القادمة والتي من شأنها تطوير هذا القطاع المهم، في إطار الحفاظ على شروط المنافسة العادلة، وكذلك العمل على نشر ثقافة العمل الحر، والتوعية بأهميته ومكانته ومردوده على الاقتصاد الوطني.

