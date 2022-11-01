«الغرفة» شاركت في تنسيقية اللجنة «الاستشارية» للمجلس الأعلى لدول الخليج و«غرف التعاون»

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء الأول بين لجنة الرئاسة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الاحد الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد ترأس اللقاء الأمين العام لمجلس تعاون د. نايف فلاح الحجرف وبحضور ممثلي الهيئة الاستشارية ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، حيث ترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان بن عبدالعزيز العجلان، كما ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت اسامة النصف – عضو مكتب الغرفة وبمشاركة رباح الرباح – مدير عام الغرفة. وقد سلط اللقاء الضوء على العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي وأهمها: إشراك القطاع الخاص في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية والدول، وكذلك إشراكه في صياغة القرارات والقوانين الاقتصادية التي تخص دول المجلس في مجال الاستثمار وغيرها، بالإضافة إلى العمل على وضع استراتيجيات مناسبة للأمن الغذائي الخليجي مع وضع الحلول المناسبة لسد نقص السلع الغذائية وارتفاع الاسعار، كما تم التطرق الى مقترح إنشاء منصة الكترونية لتبادل فرص الاستثمار والمناقصات بدول المجلس، من جهة أخرى ركز اللقاء على تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً كبيراً على النمو الاقتصادي، وكذلك تم النظر إلى أثر تطبيق المملكة العربية السعودية لقرار لائحة تفضيل المحتوى المحلي وقرار قواعد المنشأة الوطنية على الشركات الخليجية. وقد أكدت الهيئة الاستشارية إلى استعدادهم وترحيبهم الكبير في السعي إلى بذل سبل التعاون مع القطاع الخليجي للتنسيق الكامل المشترك بين دول مجلس في جميع المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص سعياً لإقامة الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة، كما أعربوا عن سعادتهم في عقد اللقاء المهم مؤكدين على أهمية الاستمرار على هذا النهج لترسيخ التعاون المشترك، كما ثمن رؤساء الاتحادات والغرف الاعضاء دور الهيئة الاستشارية في سعيها لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي بهدف الحفاظ على حركة تبادل السلع بين دول المجلس.

