9.4 ملايين دينار أرباح «أرزان» في 9 أشهر

مال وأعمال

استطاعت مجموعة «أرزان المالية» المحافظة على نمو أرباحها خلال تسعة الأشهر السابقة من السنة الحالية بالرغم من الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المالية المحلية والعالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وانخفاض أسعار العملات الأوربية مقابل الدولار، وكذلك انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة وخاصة في الدول الأوروبية.

وأكد جاسم زينل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان انه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسات المضطربة حول العالم الا أن متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة والمبنية على تنوع استثماراتها ومصادر دخلها اثبتت قدرة مجموعة أرزان المالية على مواجهة تلك التحديات وبصفة خاصة تشغيل الأعمال في الأوضاع غير المستقرة محلياً وعالمياً مما أسفر عن تحقيق أرباح قدرها 9.4 ملايين دينار كويتي خلال تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 5.8 ملايين دينار عن نفس الفترة بالعام السابق أي بمعدل زيادة قدرها 62% مما أثر ذلك على ربحية السهم بشكل إيجابي فقد بلغت ربحية السهم 11.633 فلساً مقارنة 7.156 فلوس لنفس الفترة من العام السابق.

