«KIB تكافل» شاركت في ماراثون «2022 RunKuwait»

مال وأعمال

شاركت شركة» KIB تكافل» في الماراثون السنوي الخيري «2022 RunKuwait» «بمجموعة من موظفيها، حيث أقيم السباق في منطقة المارينا بمشاركة واسعة من الشباب في 29 أكتوبر 2022، وذلك ضمن أنشطة الشركة المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية. وفي هذا السياق، أشار مدير العلاقات العامة في الشركة عبد الرحمن العطار إلى أن الماراثون شهد مشاركة 500 شخص في سباق 5 و10 كيلومترات، مبيناً أن تلك المشاركة من هذا العدد الكبير من الشباب تعكس أهمية العمل التطوعي الخيري والذي يأتي لمساعدة ذوي الهمم وتقديم المساندة لهم، مضيفاً أن المبادرات الإنسانية تعزز المجالات الرئيسية في الصحة والتعليم والبيئة.

مكون أساسي

وأضاف في، بيان صحافي، أن مشاركة ودعم «KIB تكافل» في هذا الماراثون تأتي في إطار سعيها الدؤوب لمساعدة ذوي الهمم الذين هم مكون أساسي من مكونات المجتمع، وذلك عبر جمع التبرعات لمساندة مجموعة فوزية السلطان والتي تعد مؤسسة غير ربحية رائدة في الكويت، تقدم خدمات علاجية متطورة وعالية الجودة عبر العديد من التخصصات الطبية.

ولفت إلى أن المسابقة تضمنت العديد من الأنشطة الرياضية الصحية والعديد من المسابقات والجوائز للمشاركين.

وبين العطار أن المساهمة في مثل هذه المبادرات الخيرية التزام اخلاقي وانساني منا لدعم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم لجعلهم يندمجون بطريقة سليمة في المجتمع بشتى مجالات الحياة، انطلاقاً من حرص الشركة لنشر تلك الثقافة الصحية والاجتماعية وتعزيزها.

وأوضح أن المشاركة في مثل تلك الفعاليات تعكس حرص» KIB تكافل» على دعم وتمكين مجتمع ذوي الهمم والتي تجسد الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة لخدمة أفراد المجتمع كافة.

مشاركة متميزة

وأشار العطار إلى أن 10 موظفين من الشركة شاركوا في السباق الذي بدأ من منطقة المارينا، إيماناً بأهمية توعية المجتمع بدور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ووجوب العمل على دعمهم ورعايتهم.

وبين العطار أن أجواء السباق شهدت حضوراً كثيفاً تميزت بالإيجابية والتنافس بين المشاركين، كما أن المتسابقين قدموا صورة حضارية ومشرفة للماراثون، والذي عكس روح العمل الخيري للمشاركين في السباق.

وفي الختام، تم توزيع الجوائز والهدايا القيمة على المشاركين في السباق والذين حققوا مراكز متقدمة في الأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلال الماراثون.

