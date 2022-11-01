«Ooredoo» تتفق مع «طلبات» لمكافأة عملائها

مال وأعمال

تواصل Ooredoo الكويت، تطويرها الدائم لجميع جوانب العمليات والخدمات والتعزيز الرقمي لشبكتها، والاستثمار لكل ما من شأنه تقديم مكافآت ومزايا حصرية لعملائها.

و تقوم Ooredoo بتقديم مجموعة واسعة من الهدايا غير المسبوقة، نظرا لكونها مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتكافئ عملاءها بفرصة حضور كأس العالم الذي يقام في قطر، كما تكافئ Ooredoo عملاءها من خلال منصة نجوم، وتعتبر هذه المنصة أكبر برنامج ولاء في الكويت، والتي تتميز الشركة باستخدامها كوسيلة لمكافأة قاعدة عملائها الأوفياء من خلال عروض حصرية بالتعاون مع مجموعة متنوعة من أرقى العلامات التجارية المميزة في الكويت.

تضمن منصة نجوم من Ooredoo للعملاء فرصة كسب النقاط التي يمكن استبدالها للاستمتاع بأفضل العروض لتضيف بصمة مختلفة تثري تجربة العميل، كما يمكن لأعضاء منصة نجوم في الكويت استبدال نقاطهم للحصول على صفقات محددة مثل اشتر واحدة واحصل على الثانية مجانا، وهدايا فريدة من نوعها، وقسائم نقدية، وخصومات خاصة وترقيات الخدمة.

ومن هنا تعلن Ooredoo عن شراكة جديدة مع العلامة التجارية «طلبات»، التي تميزت بكونها البرنامج التقني المحلي الرائد في المنطقة، والتي تربط العملاء بسلاسة مع متاجرهم المفضلة من خلال بضع نقرات على منصتهم. وبذلك احتفلت شركتا Ooredoo وTalabat يوم أمس، بهذه الشراكة المميزة من خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لـ Ooredoo. ومن خلال اتباع نفس النهج الساعي لربط عملائها بأفضل العلامات التجارية في السوق، تتيح هذه الشراكة الفريدة من نوعها لعملاء Ooredoo استبدال نقاط نجوم الخاصة بهم من خلال «تطبيق MyOoredoo» برصيد «talabat pay» الخاص بهم بقيم رقمية تبلغ 3 د.ك و5 د.ك و10 د.ك و15 د.ك و20 د.ك.

وأعرب، الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين، عن رأيه تجاه هذه الشراكة الجديدة والمثيرة، قائلا: «تقوم Ooredoo باستمرار بتحديث جميع قنوات ووسائل اتصالاتها وخدماتها ومنتجاتها وعروضها الترويجية وبالطبع تحديث برامج المكافآت الخاصة بها للإشادة بولاء العملاء للعلامة التجارية والاعتراف بها خلال رحلتهم مع «Ooredoo».

كما أضاف: «هذه الاتفاقية الجديدة والمثيرة هي فريدة من نوعها في قطاع الاتصالات، مع طلبات، نحن قادرون على العمل مع لاعب رئيسي في السوق الكويتي لمنح العملاء تجربة فريدة من نوعها وبرنامجا مجزيا في قطاع الاتصالات».

ومن جانبه صرح، المدير التنفيذي في طلبات بدر الغانم: «هذه الشراكة الجديدة هي خدمة ذات قيمة مضافة كبيرة لمستخدمي طلبات. في طلبات، نحن دائما نسعى لتقديم أفضل تجربة لعملائنا. وتعد شراكتنا مع Ooredoo، اللاعب الرئيسي في قطاع الاتصالات، إضافة جديدة ومثيرة من شأنها أن تعود بالنفع على العملاء وتضيف تجربة فريدة وإيجابية إلى رحلتهم».

وتضمن Ooredoo أن تكون احتياجات عملائها دائما على رأس استراتيجياتها، وأن التركيز على العملاء هو مفهوم مشترك بين جميع الموظفين داخل الشركة.

