«الجزيرة»: 20.77 مليون دينار صافي أرباح 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة أنها حققت نتائج قياسية لفترة التسعة أشهر من العام، حيث بلغت الأرباح الصافية 20.77 مليون دينار مقارنة بأرباح صافية بلغ 71 ألف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الايرادات التشغيلية للفترة 140.8 مليون دينار بارتفاع بنسبة 197.9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية 25.96 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1571%.

وكانت الشركة قد سيرت 20,161 رحلة خلال هذه الفترة عبر مطار الكويت الدولي، لتكون أكبر مشغل رحلات في المطار.

وجاءت هذه النتائج القياسية مدعومة بزيادة قوية في حجم العمليات خلال موسم الصيف على وجه التحديد، حيث نقلت الشركة عدداً قياسياً من الركاب والذي بلغ 1.1 مليون مسافر في الربع الثالث، ليرتفع اجمالي عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة في فترة التسعة أشهر الى 2.6 مليون مسافر. وبلغ معدل اشغال المقاعد نسبة 80.1% في الربع الثالث ونسبة 76.4% لفترة التسعة أشهر، بزيادة نسبتها 15.7% عن العام الماضي.

وشهدت من جانبها العمليات في مبنى ركاب الجزيرة (T5) في مطار الكويت الدولي نشاطاً ملحوظا، حيث ارتفعت الايرادات من التأجير بنسبة 27.0% وارتفعت الايرادات من السوق الحرة من 145.4 ألف دينار في فترة التسعة أشهر من عام 2021 الى 3.3 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الحالي.

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس ادارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «شهد موسم الصيف طلباً قوياً على السفر حيث تجاوز عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة خلال هذه الفترة اجمالي الركاب الذين نقلتهم الشركة في عام 2019 الذي كان يُعد عاماً قياسياً. ونجحت الشركة كذلك في اعادة تشغيل جميع خطوط أعمالها ما بعد الجائحة، وحققت نمواً قوياً كما هو مبين في أدائها المالي. ودعمت هذه النتائج اطلاق الشركة لـ11 خط رحلات جديدة منذ بداية العام وتوسع أسطول الشركة باضافة طائرتين جديدتين».

وبالمقارنة بفترة التسعة أشهر من عام 2019 التي تُعد فترة مقاربة تشغيلياً، كانت طيران الجزيرة قد نقلت 703 آلاف مسافر خلال الفترة وحققت أرباحاً صافية بلغت 9.9 ملايين دينار.

وخلال الربع الثالث من العام، أطلقت طيران الجزيرة ستة خطوط رحلات جديدة لتلبية زيادة الطلب على السفر من مختلف شرائح المسافرين في نطاق شبكة الوجهات التي تخدمها الشركة.

وشملت هذه الخطوط الجديدة أربعة خطوط الى المملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المتزايد على السياحة اليها، حيث تخدم هذه الخطوط كلا من أبها وحائل والقصيم والطائف. كما أطلقت الشركة خط رحلات جديدا الى مدينة نمنكان التي تُعد ثالث أكبر مدينة في أوزبكستان والواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد،كما توسعت طيران الجزيرة الى الصين عبر اطلاقها رحلات مباشرة الى عاصمة اقليم شنشي، شيان، التي تُعد ثالث أكبر مدينة في غرب الصين، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة وهي المدينة ذات أكبر كثافة سكانية في شمال غرب الصين.

كما أعلنت الشركة عن تسييرها رحلات مخصصة لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 المقامة في قطر، ونقل مشجعي كرة القدم من الكويت الى مطار حمد الدولي في الدوحة خلال أيام المباريات التي تقام بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

في اطار الجهود الدولية التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لاغاثة ضحايا فيضانات باكستان، أعلنت طيران الجزيرة عن التزامها بنقل 2.5 طن من المساعدات التي تشمل الامدادات الطبية ومعدات الاغاثة التي تبرع بها الشعب الكويتي للشعب الباكستاني. تواصل طيران الجزيرة العمل بحسب استراتيجيتها التوسعية التي بدأت بتسلمها طائرتين جديدتين من طراز A320neo بنهاية الربع الثالث وذلك كجزء من طلبية مكونة من 20 طائرة من طراز A320neo و8 طائرات من طراز A321neo، والتي ستدعم زيادة حجم أسطول الشركة الى 35 طائرة خلال السنوات القادمة وكذلك توسع شبكة الوجهات التي تخدمها الشركة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

