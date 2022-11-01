افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال في عمان

مال وأعمال

رعى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، افتتاح القمة العربيَّة الأولى لريادة الأعمال تحت عنوان: «فرص عابرة للحدود»، وذلك مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد.

ويأتي انعقاد هذه القمة الأولى من نوعها وبمشاركة عدد من الوزراء العرب العاملين في قطاع الأعمال وتطوير المشاريع وسفراء بعض الدول المشاركة، إضافة إلى 600 مشارك و50 متحدّثاً في قطاع الاعمال وتطوير المشاريع، بهدف جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في مختلف الدول العربية في لقاء يهدف لمساعدة المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسّع.

وأكد الخصاونة ترحيب الأردن بعقد هذه القمة المهمة التي تجمع صناع القرار ورياديي الأعمال في العالم العربي، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضعها على مسار النمو والازدهار.

وفي تصريحات صحافية وردا على سؤال بشأن الدين الخارجي أشار «الخصاونة إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 90%، مؤكدا أن لدينا برامج إصلاحات هيكلية تستهدف هذه المعالجة، وبرامج طموحة للغاية وبشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدارة هذا الدين وتخفيضه بحصافة».

وأكد «لدينا احتياطيا نقديا في البنك المركزي يصل إلى مستوى قياسي يصل إلى نحو 17 مليار دولار أميركي مثلما أن مؤسسات التصنيف الدولية العالمية ثبتت أو رفعت مستوى التصنيف الائتماني الأردني وذلك بفضل السياسات الحصيفة التي نتبعها. وبشأن التحديات العالمية لفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الأوضاع العالمية تضغط على اقتصادات دول عالمية كبرى سيما قدرة الدول على تحصيل احتياجاتها من القمح والشعير بشكل خاص، مؤكدا «أننا كنا وبشهادة البنك الدولي وبفعل السياسات الحصيفة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني من أكثر الدول منعة حيث لدينا احتياطي كبير من القمح يصل إلى 13 شهرا واحتياطي الشعير 8 أشهر.

وأكد الخصاونة «إننا نتطلع الى تدفق الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وغيرهما ونحن نرحب بهذا الاستثمار الذي يشكل نافذة اساسية لتوسيع الاقتصاد وتساعد في معالجة مشكلة البطالة».

تمكين المؤسسات

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوسف الشمالي أهمية القمة للتحاور حول أنجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا العربية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب، بما يكفل تمكينَهم من الحصول على التمويل والدعم الفني اللازمَيْن لتطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصادات الوطنية.

كما أكد على توجُّه المملكة الاستراتيجي لعلاقات اقتصادية أوثَق مع محيطنا العربي، والسير بالخطوات العملية بهدف معالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من الأنشطة والوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود مع الدول العربية، لافتا إلى أن من أبرز هذه التحديات: صعوبة الوصول إلى التمويل، حيث تقتصر نسبةُ التسهيلات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 9% من مجمل التسهيلات المصرفية إلى جانب غيابَ الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

من جهتها، أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي إلى أنّه «في خضمّ التحدّيات التي تواجهها المنطقة نلتقي، ليكون لقاؤنا جسراً يجمع بين الطاقات الباحثة عن فرص التمويل والتدريب والتكنولوجيا، وبين القادرين على إيجاد هذه الفرص ومنحها، وبين ذوي الطموحات ومن يمتلكون الثروات لتحقيقها، وبين القدرات الكامنة ومن لديهم الإمكانات للاستثمار فيها».

وأضافت: إنّ القمة تأتي كجسر بين صانعي القرار والسياسات المتطلّعين إلى النهوض بمجتمعاتنا، وبين السبل المتاحة لتحقيق تطلّعاتهم.

وقالت دشتي: إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أفضل السبل للنهوض بالمجتمعات وتحقيق تطلعات أصحابها.

من الجدير بالذكر أن العديد من الحكومات في المنطقة العربية باتت تسخّر جهودها في التنمية لوضع استراتيجيات النمو والتوظيف لتلبية احتياجات الشباب في حين لا يزال معدل نمو التوظيف السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منخفضاً مقارنةً بالشركات الكبيرة، في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى وأكثر شمولاً خاصة في تأمين فرص عمل جديدة للشباب، فتكون بذلك محركاً فعالاً للتغيير والتنمية.

وتتناول القمّة، التي تُنظَّم سنوياً، موضوعات على مدار 3 أيام مثل التدويل والوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة العالمية، والوصول إلى التمويل، وريادة الأعمال الخضراء، واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والتطبيقات العملية. وتتضمن معرضاً تشارك فيه ما يناهز 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، ما يساهم في تبادل الخبرات والتشبيك.

