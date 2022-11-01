مبادرون كويتيون: تمكين الشباب واستقطاب الاستثمارات

مال وأعمال

أكد عدد من المبادرين الكويتيين المشاركين في القمة العربية لريادة الأعمال أهمية القمة في تمكين الشباب العربي من عرض مشاريعهم وإتاحة الفرصة لهم لاستقطاب الاستثمارات لمشاريعهم التي تهدف الى إيجاد منتج عربي يغني عن الاستيراد.

جاء ذلك في تصريحات لـ(كونا) عقب افتتاح أعمال القمة العربية لريادة الأعمال التي تنظمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) برعاية ولي عهد الأردن الامير الحسين بن عبد الله. وأجمع المبادرون الكويتيون على أن القمة تعد فرصة سانحة لتعزيز الشراكات وتوفير الفرص لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة للتوسع من خلال تشجيع رواد الأعمال لهم ودعمهم وايجاد فرص اكبر للاستثمار في الدول العربية والإقليمية. ومن جانبها قالت صاحبة مشروع (ناشئ) المبادرة فاطمة السعيد إن مشاركتها في أعمال القمة العربية تعد فرصة مناسبة لتحقيق أهداف استراتيجية جديدة لتطوير مشروعها والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها المشاركون في مشاريعهم. وأشادت بدور المنظمين الذي ساهم في دعم أعمال اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما سيفتح المجال لنا للوصول الى الاسواق العربية والاقليمية.

ومن جانبه قال المبادر عيسى دشتي إن المشاركة في المعرض تهدف للتواصل مع الجهات المهتمة خارج الكويت، لافتا الى ان عرض المشاركين في المؤتمر من أعمال وإنجازات يحقق الفائدة لبناء جسور تواصل وتعاون مع الشركات الاخرى. وقال إن المؤتمر يشكل فرصة لعرض المشاريع خاصة أن جميع الدول العربية تشارك في فعاليات المؤتمر ما يتيح التفاعل مع الجهات المهتمة بمثل هذه المشاريع.

من جانبها قالت مؤسسة تطبيق (نوتريبوكس) نورة العسكر في تصريح مماثل ان الأمم المتحدة اختارت مؤسستها من بين 100 شركة ناشئة تقدمت للمشاركة في المؤتمر خاصة أن الشركة تحقق ثلاثة من اهداف الأمم المتحدة بعرض برامج تعليمية وتمكين فئة المراهقين وتعليمهم سبل محاربة السمنة خاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت ان العالم العربي -خاصة دول الخليج العربية- لديه النسب الأعلى بمجال السمنة بين هذه الفئة العمرية. وبدوره قال الشريك المؤسس لأكاديمية (كوديد) أحمد معرفي لـ(كونا) ان مثل هذه المؤتمرات مهمة للمشاريع الشبابية للاطلاع على آخر المستجدات في سوق العمل وتتيح لنا التعاون والاتصال فيما بيننا للارتقاء بالاداء واستقطاب المستثمرين وتسويق المنتجات. يذكر أن هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها تهدف الى جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في مختلف الدول العربية في لقاء لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية للوصول الى الأسواق الإقليمية والدولية.

