الفداغي: «الطيران المدني» يقدم جميع التسهيلات للشركات

مال وأعمال

دشنت المجموعة العربية للطيران أولى رحلاتها من مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات إلى مطار الكويت الدولي بواقع رحلة واحدة يوميا.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الادارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي لـ(كونا): إن الادارة على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات لجميع شركات طيران التي ترغب في تشغيل الرحلات وفتح محطات جديدة. وأضاف الفداغي ان شركات الطيران تقيس الرغبة والطلب المتزايد من قبل المواطنين والمقيمين لفتح هذه المحطات وتشغيل الرحلات ما يسهم في زيادة المنافسة بين شركات الطيران وتخفيض أسعار التذاكر.

من جهته قال سفير الامارات لدى الكويت د. مطر النيادي في تصريح مماثل لـ(كونا) ان هذا التدشين الذي يربط بين مطار أبوظبي الدولي ومطار الكويت الدولي يعزز حركة النقل الجوي بين البلدين الشقيقين.

وأوضح النيادي ان هذه الخطوة تسهم أيضا في تعزيز التبادل التجاري والسياحي الثنائي والتي تأتي ضمن اطار التنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران عادل العلي في تصريح صحافي: ان تسيير أولى الرحلات من أبوظبي إلى الكويت تعد وجهة مهمة وراسخة ضمن شبكة وجهات مجموعة العربية للطيران المتنامية. وأشار العلي إلى أنه تم تسيير رحلات طيران مباشرة من أبوظبي إلى 28 وجهة تشمل كلاً من لبنان ومصر والبحرين وأذربيجان والهند وبنغلاديش وتركيا ونيبال والسودان وباكستان وسلطنة عمان وروسيا والبوسنة والهرسك وجورجيا.

