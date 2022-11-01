«الكويتية» دشنت رحلاتها إلى «كاتماندو» و«المالديف»

مال وأعمال

استكمالاً لخطتها الاستراتيجية وسعياً منها لمنح خيارات متنوعة أمام عملائها، دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلتيها إلى كلا من مدينة «كاتماندو» و«جزر المالديف» التجارية المجدولة، حيث ستقوم الشركة بتشغيل أربع رحلات بالأسبوع إلى مدينة كاتماندو أيام الاحد والثلاثاء والأربعاء والخميس وذلك اعتباراً من تاريخ 30 أكتوبر 2022، وتشغيل رحلتين بالأسبوع إلى جزر المالديف أيام الاثنين والخميس وذلك اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2022.

وفي هذا الشأن، قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات شروق العوضي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن تدشين وجهتي كاتماندو النيبالية وجزر المالديف، حيث تعد هاتان الوجهتان من أحدث وجهات الخطوط الجوية الكويتية ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع في إطلاق وجهاتها حول العالم، حيث جاء اختيارهما بعد دراسات دقيقة وشاملة لجدوى هاتين الوجهتين ومدى الاقبال عليهما من قبل مسافرينا ولما تحتوياه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة، وتميّز أجوائهما للسياح».

وأضافت العوضي: «يزتي إطلاق الوجهتين في إطار خطة الخطوط الجوية الكويتية للتوسع وتشغيل وجهات جديدة لجدول الموسم الشتوي، حيث أعلنت سابقاً عن إطلاق عدد من الوجهات الجديدة تتضمن المدينة المنورة والطائف وحيدر آباد وكوالالمبور كما أن الشركة مستمرة في تشغيل وجهات مثل مدريد وإزمير ومانشستر والدار البيضاء على مدار العام وبشكل دائم، حيث سبق إطلاقها في موسم الصيف 2022، نظراً للطلب المتزايد على هذه الوجهات ولأهميتها لدى عملائنا الكرام».

من ناحيته، أعرب مدير دائرة العمليات في الشركة الكابتن يوسف العلي عن سعادته بتدشين وجهتين جديدتين تعدان من أهم الوجهات لعملاء الخطوط الجوية الكويتية، لافتاً إلى أن أسطول الطائر الازرق الحديث على أتم الاستعداد لنقل المسافرين من وإلى وجهات متوسطة وبعيدة المدى وذلك لما يمتلكه من طرازات متنوعة ومختلفة تحتوي على تكنولوجيا وتقنيات فائقة ونظام ترفيهي متنوع تتواكب مع أفضل معايير الطيران العالمية. وذكر العلي: «تولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماماً كبيراً في تلبية احتياجات ومتطلبات عملائها الكرام منذ دخولهم إلى مبنى الركاب رقم 4 وانهاء اجراءات سفرهم بكل سرعة ويسر وسهولة للتمتع بالخدمات المقدمة على متن طائراتنا، مؤكدين في الوقت ذاته الوصول إلى أفضل مستويات التميز ما بعد الخدمة ورضا العملاء التام، وتحقيق الاهداف المرجوة في علو وتطور الطائر الازرق».

