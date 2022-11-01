«ويز إير أبوظبي» دشَّنت أولى رحلاتها إلى الكويت

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احتفلت شركة «ويز إير أبوظبي» الناقل الوطني منخفض الكلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتدشين رحلتها الافتتاحية من مطار الكويت الدولي إلى مطار أبو ظبي الدولي مساء الاحد الفائت، بحضور منصور الهاشمي، مدير إدارة العمليات – الإدارة العامة للطيران المدني، وإدريان كريمر مدير إدارة العمليات لشركة ويز إير و مبارك الرفاعي، مدير إدارة خدمات الركاب بشركة ناشيونال لخدمات الطيران، والعديد من المدراء المسؤولين عن التشغيل بمطار الكويت الدولي..

ويثري الخط الجديد إلى مدينة الكويت شبكة ويز إير أبوظبي في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من التزامها بتعزيز الاتصال في منطقة الخليج وجهتها الرئيسية الخامسة في منطقة الخليج. وسيعزز المسار الجديد الاتصال داخل دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير خيار سفر بديل منخفض الكلفة للمسافرين بين البلدين الخليجيين. يتماشى ذلك مع طموحات شركة الطيران الوطنية في توفير سفر خالٍ من المتاعب وبأسعار معقولة للسائحين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة. التذاكر معروضة للبيع الآن على.www.wizzair.com.وعلى تطبيق الجوّال التابع لشركة الطيران، بأسعار تبدأ من 99 * درهمًا إماراتياً فقط. وصرح منصور الخزيم، مدير عام شركة ناشيونال لخدمات الطيران أن تشغيل خط الكويت.– أبو ظبي من قبل شركة «ويز إير أبو ظبي» بعدد 7 رحلات أسبوعية يؤكد ثقة شركات الطيران العالمية بموقع الكويت نتيجة إستقرار الاوضاع الصحية والسياسة بعد أزمة كوفيد 19، والزيادة الملحوظة في أعداد المسافرين القادمين من دول الخليج وأن الشركة تستهدف إلى زيادة عدد الرحلات في الشهور المقبلة.

كما صرح مايكل بيرلويس، العضو المنتدب لشركة «ويز إير أبوظبي»: تؤكد.شركة ويز إيرالتزامها بدعم قطاع السفر والسياحة في الإمارات والمساهمة في ربط أبوظبي بالعديد من الوجهات السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. من خلال إضافة الكويت إلى شبكتنا، نتقدم نحو تعزيز الاتصال مع الدول المجاورة لنا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، مما يوفر للمسافرين فرصة لاستكشاف الثقافة العربية في دول الشرق الأوسط المختلفة. نواصل الوفاء بالتزامنا بتزويد السوق بخيارات بديلة للسفر مع المساعدة في إعادة تنشيط قطاع السفر والسياحة. نتطلع إلى الترحيب بالركاب على متن طائراتنا الحديثة والشابة والمستدامة. «

وتمتلك شركة الطيران أسطولاً شاباً يتكون من أربع طائرات جديدة من طراز إيرباص A321neo، تقدم أقل حرق للوقود. وتتمتع «ويز إير أبوظبي» بأقل بصمة بيئية بين منافسيها في المنطقة، مما يدعم التزام الشركة طويل الأجل بالاستدامة.

ومن جانبه أوضح كمال كبشه مدير إدارة السياحة والسفر في الشركة أن مكتب ناس بمطارالكويت الدولي مفتوح 24 ساعة يوميا طوال أيام.الأسبوع لتلبية جميع متطلبات مكاتب السفر وعملاء. ويز إير .

