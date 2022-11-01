«بيتك»: إقبال كبير من غير العملاء على فتح حساب عبر «XTM»

مال وأعمال

إقبال كبير تشهده الخدمة الجديدة التي أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تقديمها خلال الايام الماضية وهي اتاحة فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن من خلال جهاز التفاعل المرئي XTM المنتشر في 10 مواقع، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفيا بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة العملاء في مركز الاتصال، ومن ثم يتبع خطوات محددة بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، لينتهي بفتح الحساب في وقت قصير.

وقد اشاد العديد من المستفيدين، بالخدمة وبسهولة الخطوات والاجراءات المدمجة المطلوبة للانتهاء من فتح الحساب، واصفين متطلبات فتح الحساب بأنها واقعية ومتوافرة وغيرمعقدة، مشيرين الى ان موظفي مركز الاتصال في «بيتك» يقدمون مساعدة قيمة للراغبين في فتح الحساب ويتابعون الخطوات كافة حتى يصبح طالب الخدمة عميلا ل» بيتك» ولديه رقم حساب ومن ثم يتم توجيهه الى طباعة البطاقة المصرفية عن طريق الاجهزة الخاصة بذلك، والتي ينفرد بها «بيتك» على مستوى السوق من خلال امكانية اصدار البطاقة خلال 3 دقائق.

وتؤكد الخدمة الجديدة استمرار توجه «بيتك» نحو الرقمنة، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع دائرة العملاء والحصة السوقية، وتحسين جودة الخدمات واتاحتها في معظم الاوقات واغلب الاماكن، بحيث يكون «بيتك» دائما متواجدا وقريبا من عملائه الحاليين والمستقبليين.

والخدمة متاحة للافراد بأعمار من 15 سنة فمافوق، وهي مجانية للراغبين من المواطنين والمقيمين، ولا يشترط وجود رصيد افتتاحي لفتح الحساب الجديد المتاح بثلاثة انواع من الحسابات، هي الخدمة الإلكترونية والتوفير والرابح، ولا يتطلب الامر غير زيارة أقرب فرع ذكي إلكتروني لـ «بيتك» «KFH GO» وطلب فتح حساب جديد من خلال التواصل مع موظف خدمة العملاء عبر أجهزة التفاعل المرئي XTM، وتقدم الخدمة من خلال فروع بيتك الذكية KFH GO المنتشرة في الكويت «10 فروع» وتوزيعها المكاني كالتالى: فرع معرض السيارات الشويخ KFH Auto – الافنيوز- ضاحية عبدالله السالم - الجابرية - السلام - اشبيلية - المطار - ابو فطيرة - المنقف - صباح الاحمد. يذكر انه باستطاعة العميل التعامل مع جهاز XTM بمنتهى السهولة، وارفاق ما قد يتطلبه الامر من صور مستندات معينة من خلال الجهاز نفسه بشكل مباشر وبمساعدة موظف خدمة العملاء، كما يمكنه بعد فتح الحساب، طباعة بطاقة السحب الآلي للحساب الجديد عن طريق أجهزة الطباعة الفورية المتواجدة في نفس الفرع الالكتروني، وتسلمها خلال 3 دقائق، وبذلك يكون قد فتح الحساب وتسلم بطاقته في وقت قياسي دون مراجعة الفرع.

ويقدم «بيتك» تجربة مصرفية سهلة من خلال الجهاز التفاعلي «XTM» و الوحيد من نوعه بالكويت الذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية على مدار الساعة «24/7»، ويستطيع العميل الاستفادة من العديد من الخدمات واجراء الكثير من المعاملات عبر الجهاز الذي يعد تطورا كبيرا في الخدمة المصرفية الالية، ومن ابرز الخدمات التي يقدمها «بيتك» عبر جهاز «XTM»، شراء سبيكة ذهب 10 جرام وتسلمها فوريا « لا يشترط فتح حساب الذهب»، السحب النقدي لغاية 5 الاف دينار بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة بدون بطاقة «بالبطاقة المدنية»، الايداع النقدي بدون بطاقة «بالبطاقة المدنية» «3 الاف دينار باليوم» 150 ورقة نقدية للعملية الواحدة بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، ايداع شيك بالخدمة الذاتية اومكالمة مرئية مع موظف الخدمة، التحويل بين الحسابات الشخصية بالخدمة الذاتية او مكالمة مرئية مع موظف الخدمة لغاية 10 الاف دينار باليوم، وكذلك التحويل الى مستفيدي «بيتك» او التحويل الى مستفيدي البنوك الاخرى.

