شفيق السيد عمر: مؤسسة «الإنتاج البرامجي» تسهم في التوعية لمكافحة الجريمة

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أكد مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر ان المؤسسة فرغت من انجاز فيلم تلفزيوني توعوي بعنوان – حياتك ملكك لا تضيعها – للمساهمة في التوعية لمكافحة الجريمة.

وأشار شفيق السيد عمر الى ان هذا العمل الجديد يأتي تنفيذا للاسترايجية الجديدة التي تنطلق من خلالها مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك والتي تأتي امتداد للاستراتيجية الاعلامية لوزارات الاعلام والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي العربية. وشدد مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك الى ان هذا الفيلم يتناول العلاقة بين شقيقين ظل احدهما الطريق ولكنه في الحين ذاته يحاول ان يحمي شقيقه الاصغر من أجل رعاية والدتهم والاستمرارية في الحياة بعيدا عن الاثار السلبية التي تخلفها الجريمة. منوها الى ان الفيلم أنتجته المؤسسة بمواصفات فنية عالية الجودة وعبر فريق من الكوادر الفنية الخليجية كما صور الفيلم في عدد من دول المنطقة.

وقال شفيق السيد عمر بأن المؤسسة وخلال زمن قياسي أنجزت عدداً من المشاريع الاعلامية والفنية التي وجدت طريقها للجمهور في دول مجلس التعاون الخليجي عبر وسائل التواصل وحسابات المؤسسة الإلكترونية وان المؤسسة تحضِّر لعدد جديد من المشاريع التي تأتي بناء على توصيات وزارات الاعلام والثقافة في دول المجلس وايضا الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية.

