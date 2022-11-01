عبدالعزيز الصايغ عضواً في لجنة تحكيم مهرجان القدس السينمائي الدولي

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عبر الفنان المخرج عبدالعزيز الصايغ رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين في الكويت عن سعادته الغامرة لاختياره عضوا في لجنة تحكيم الافلام الوثائقية في مهرجان القدس السينمائي الدولي. واشار الصايغ ان فرحته تكمن في حضور اسم الكويت اولا في هكذا محفل سينمائي دولي يقام سنويا في مدينة القدس وضمن دورته السابعة التي ترسخ حضوره ومكانته الفنية وحضوره الدولي المهم.

وتابع الفنان المخرج عبدالعزيز الصايغ ان الدورة السابعة من عمر المهرجان ستقام في الفترة من 29 نوفمبر ولغاية 6 ديسمبر. حيث ستقوم لجنة التحكيم بمشاهدة العروض - اون لاين - لترفع تقريرها وتوصياتها ونتائجها. علما بان لجنة تحكيم الافلام والوثائقية ستشاهد 12 فيلما وثائقيا طويلا ومثلها من الافلام القصيرة. وقال رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة ان مهرجان القدس السينمائي الدولي في دورته السابعة سيقام تحت عنوان. تراثنا هويتنا. كما ثمن في ختام تصريحه الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للمهرجان بقيادة السينمائي الفلسطيني الدكتور عز الدين شلح والذي كان دائما وراء تأسيس ومسيرة هذا العرس السينمائي المهم.

