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جاسم العازمي: أعتز بثقة الرويشد.. ومشاريع جديدة قريبا


استطاع المخرج الشاب جاسم العازمي ان يترك بصمة مهمة من خلال التعاون مع الفنان الكبير عبدالله الرويشد في 8 أغنيات مصورة حملت توقيع العازمي فضلا عن عمل آخر مع الفنان مطرف المطرف، جاسم عبر في تصريحات صحافية عن سعادته بالتعاون مع بوخالد مؤكدا ان ثقة الرويشد في امكاناته حملته مسؤولية كبيرة ولافتا الى انه يسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد ومختلف عن السائد في الساحة الفنية لافتا الى ان في جعبته العديد من المشاريع الفنية التي سوف يكشف عنها تباعا.
جاسم ايضا قدم فيلماً تسجيلياً وتربطه علاقة وثيقة مع الكاميرا حيث يرصد من خلالها العديد من اللحظات المهمة ويوثق مواقف من كواليس الحفلات الغنائية وهي منفذ آخر يعرض من خلالها جاسم اعماله وفق رؤيته الخاصة.


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