Black Adam حلم تحقق لدواين جونسون على مدار سنوات طويلة

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حقق فيلم دواين جونسون الجديد Black Adam حوالي 150 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمي في أسبوع عرضه الأول، وتصدر البوكس أوفيس الأميركي بأرقام بلغت حوالي 72 مليون دولار.

نجاح Black Adam هو حلم تحقق استهدفه دواين جونسون على مدار سنوات طويلة، ونال أعلى تقييمات من الجمهور والنقاد، بلغت 90 % إيجابية، ووصف بأنه عمل مناسب للسينمات والترفيه.

فيلم «Black Adam» تكلف إنتاجه 195 مليون دولار، ويقدم دواين جونسون شخصية «بلاك آدم»، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج فسيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأميركية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويشارك دواين جونسون في بطولة فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزنى Jungle Cruise. ومن المتوقع أن يتصدر فيلم Black Adam شباك التذاكر المحلي والعالمي على مدار الأيام المقبلة أيضا.

