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أديل تبعد عن عروض فيغاس

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

كشفت أديل خلال جلسة أسئلة وأجوبة حضرتها في لوس أنجلس ترويجاً لأغنيتها I Drink Wine أنها ستأخذ استراحة من الموسيقى بعد الانتهاء من تقديم العروض الغنائيّة ضمن Las Vegas Residency إذ تخطط لاستكمال دراستها الجامعية والحصول على شهادة في الأدب الإنكليزي. وقالت النجمة: «بعد فيغاس، أرغب في الحصول على شهادة في الأدب الإنكليزي. ولو لم أنجح في الغناء، لكنت أصبحت معلمة من دون أدنى شكّ» وتابعت: «لن أذهب شخصياً إلى الجامعة، بل ستكون عبر الإنترنت وسيكون لديّ مدرس خاص. وهذه خططي لعام 2025». وأشارت المغنيّة البالغة من العمر 34 عاماً إلى أنّها ترغب في التركيز على الدراسة بدلاً من صنع ألبوم جديد لأنها تأسف لعدم التحاقها بالجامعة في سن المراهقة. وكانت أديل قد تحدّثت في وقت سابق عن تأثير معلّمة اللغة الإنكليزية، «الآنسة ماكدونالد» في حياتها وفي حبّها لهذه اللغة بعدما سألتها الممثلة إيما تومسون عما إذا ألهمها أحدهم في صغرها أو قدّم الدعم لها. وأجابت أديل بالقول: «نعم. كانت لدي معلمة اللغة الإنكليزية. اسمها الآنسة ماكدونالد. غادرت عندما كنت في الصفّ الثامن. لكنّها جعلتني حقاً أحب الأدب. ولطالما كنت مهووسة بالإنكليزية، ويترجم ذلك اليوم بكتابتي كلمات الأغاني».


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