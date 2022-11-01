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تيم بيرتون متفائل جدا بمستقبل السينما

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

شدد المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأمريكي تيم بيرتون بعد تكريمه عن مجمل مسيرته خلال مهرجان «لوميير» في ليون الفرنسية على أنه «متفائل جداً بالنسبة إلى مستقبل السينما»، واصفاً إياها بأنها «فن يربط الناس أكثر من غيره».
وقال مخرج «مارس أتاكس» و»إدوار سيسوهاندس» غداة تسلّمه الجائزة المرموقة «قبل بضع سنوات لم يعد في هوليوود سوى نهج واحد، وكل شيء مهيأ للبث التدفقي و نتفليكس والتلفزيون».
وأضاف تيم بيرتون أنه أدرك بعد جائحة «كوفيد-19»: «أن السينما لا تزال مهمة، وأنها ستبقى موجودة دائماً، وأنها شكل فني يسمو فوق كل شيء». وأكد تيم بيرتون الذي يعود فيلمه الأخير «دامبو» إلى عام 2019 وستعرض منصة «نتفليكس» في نوفمبر المقبل سلسلة «ونسداي» المقتبسة من عالمه والمكونة من 8 أجزاء أنه لم ينتهِ من السينما، إذ قال «أريد التأكد من أن الفيلم التالي الذي سأخرجه سيكون فعلاً ذا مغزى بالنسبة لي».


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