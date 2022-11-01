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Top Movies

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

Black Adam فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج جومي كوليت سيرا، والنجوم مثل: دوين جونسون وسارة شاهي وبيرس برونستان. Ticket to Paradise فيلم كوميدي ورومانسي، للمخرج أول باركر، والنجوم مثل: جورج كلوني وسين لينش وجوليا روبرتس. Prey for the devil فيلم إثارة ورعب، للمخرج دانيال شتام، والنجوم مثل: جاكلين بايرز وكريستيان نافارو وفيرجينا مادسون. Smile فيلم رعب، للمخرج باركرفين، والنجوم مثل: سوزي باكون وكيتلين ساسي وجيسي آشر. Halloween Ends فيلم إثارة ورعب، للمخرج ديفيد غوردون غرين، والنجوم مثل: جيمي لي وكريتس وجيمس جود كورتني وآندي ما تيشاك. Lyle' Lyle Crocodile فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج ويل سيبك، والنجوم مثل: شون مينيز وينسلو فيجلي وكونستانس وو. Till فيلم دراما، للمخرج تشينوني تشوكو، والنجوم مثل: دانييل ديدويلر وجالين هول وروبي غولدجرغ. Terrifier2 فيلم رعب للمخرج داميان ليون، والنجوم مثل: ديفيد هاورد ولورين لافيرا وسامنثاسكافيري. The Woman King فيلم أكشن ودراما وتاريخي، للمخرج جينا برنس بيتوود، والنجوم مثل: فيولا ديفيس وهيرو فانيز وجون بوبي. Tar فيلم دراما وموسيقى، للمخرج كود فيلد، والنجوم مثل: كيت بلانشيت ونعومي ميرلانت ونينا هوس.


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