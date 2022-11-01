قمة الجزائر اليوم.. توافق كامل وقرارات شاملة

عربيات ودوليات

تنطلق اليوم في الجزائر اعمال القمة العربية العادية الـ31 بحضور عدد من القادة العرب ويترأس وفد الكويت ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وكانت اجتماعات وزراء الخارجية العرب اختتمت في العاصمة الجزائرية بتوافق على جدول الأعمال النهائي للقمة العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر فيما اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القمة العربية المقبلة ستكون «قمة فلسطين» بامتياز مشيدا بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن الارتياح لنتائج مشاورات وزراء الخارجية العرب في نطاق اجتماعهم التحضيري لأعمال القمة العربية التي تحتضنها الجزائر اليوم مؤكدا أن المشاورات أفضت إلى توافق في المواقف. وقال لعمامرة في تصريح للصحافيين عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري أن «النتائج التوافقية التي توصل اليها وزراء الخارجية العرب ستسهل عمل القادة العرب في قمتهم العادية الـ31» معربا عن الشكر لنظرائه العرب على صبرهم ومساهمتهم في المشاورات وعلى الروح الايجابية البناءة التي سادت الاجتماع التحضيري. بدروه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القمة العربية المقبلة ستكون «قمة فلسطين» بامتياز مشيدا بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية وأضاف أن اجتماعات وزراء الخارجية العرب شهدت إجماعا على كافة مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين، موضحا أنه لم تشهد أى خلافات على الاطلاق، سواء فيما يتعلق بمحتواها أو صياغتها. وأكد المالكي على ان القضية الفلسطينية تحظى باستثنائية كبيرة خلال اجتماعات الوفود العربية، حيث شهدت قراراتها امتيازا يتمثل في الإجماع على القرارات المتعلقة بها. وعن القرارات المرتقبة قال إنها ستكون قرارات شاملة جامعة لمختلف جوانب القضية الفلسطينية، موضحا أن ثمة أولوية كبيرة لمبادرة السلام العربية، والتي تعتمد على الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي العربية كافة، مشددا على إمكانية إعادة تفعيلها بعد 20 عاما من انطلاقها. من جهته قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريح للصحافيين عقب اختتام الاجتماع أن وزراء الخارجية العرب توصلوا إلى توافق على كل البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة، مضيفا أن «جدول الأعمال يتضمن بنودا تم إعداد مشروع قرار خاص بها». وأوضح زكي أن «جميع مشاريع القرارات المطروحة حدثت بشأنها توافقات ولم يتم إرجاء اي بند الى القادة العرب»، مؤكدا أن وزراء الخارجية اتفقوا على كل النقاط وان جميع الأمور المتعلقة بهذه البنود واضحة. وأكد أن الأجواء التي سادت الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب «توحي بنجاح قمة الجزائر»، كاشفا عن أن «المشاركة على مستوى القمة ستشهد حضور أكثر من ثلثي القادة العرب». وردا على سؤال بشأن توافق وزراء الخارجية على مشروع «إعلان الجزائر» قال زكي ان «الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة تعمل على إعداد مشروع الإعلان مع بعض المشاورات التي تقوم بها مع الدول التي ترغب في الاطلاع عليه».

واضاف أن «اجتماعات وزراء الخارجية سادها جو من الود والهدوء والاحترام». وحول البند المتعلق برفض التدخلات التركية في ليبيا وفي الشؤون العربية والذي كان محل خلاف داخل الاجتماع قال زكي «المطروح هو اعتماد الموقف كما سبق إقراره من المجالس الوزارية السابقة» مؤكدا «ثبات موقف الجامعة الرافض لهذه التدخلات».

وقال وزير الخارجية الجزائري في افتتاح الجلسات «نأمل أن يكون في مقدورنا العمل جميعا لبناء توافق أوسع يسمح بلم شمل جميع الدول العربية وتوحيد صفوها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية والتي جعلت منها ساحة صراعات بين عديد القوى الأجنبية». وأضاف لعمامرة أن الأوضاع العصيبة التي يمر بها الأشقاء في ليبيا وسورية واليمن والصومال وكذلك في السودان ولبنان يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود. وذكر أن الجزائر تعول كثيرا على مساهمة الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية لتستجيب لمتطلبات الحاضر.

