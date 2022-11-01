«أبراج الكويت» تستقبل القادة وسط الجزائر

عربيات ودوليات

الجزائر - كونا: استعدت الجزائر لاستقبال الزعماء العرب في قمتهم الـ31 بتزيين شوارعها بالأعلام العربية، إضافة إلى إعادة تأهيل شوارع رئيسة ووضع مجسمات تمثل كل دولة بينها ابراج الكويت. وعلى مسافة 35 كيلومترا من مطار هواري بومدين الدولي شرق العاصمة الجزائرية إلى قصر المؤتمرات عبداللطيف رحال بغربي المدنية الذي يحتضن اجتماعات القمة العربية، تُزين أعلام 22 دولة عربية الطرقات إلى جانب لافتات ترحب بضيوف القمة. وكانت التحضيرات الأبرز أمام جامع الجزائر الكبير بحي المحمدية وسط العاصمة ورغم بعده عن مسار المواكب الرسمية بين المطار وقصر المؤتمرات، لكنه كان في قلب حملات التزيين. وقالت مصادر مطلعة على التحضيرات إنه سيكون إحدى المحطات التي سيزورها القادة والمسؤولون العرب المشاركون في القمة للتعريف به كصرح ديني وسياحي جديد. وجامع الجزائر أو المسجد الأعظم تم تدشينه نهاية العام 2020 بحي المحمدية بالعاصمة الجزائر على مساحة 200 ألف متر مربع ما يجعله حسب السلطات المحلية ثالث أكبر مسجد بالعالم بعد الحرمين الشريفين بالسعودية فيما يصل ارتفاع منارته إلى حوالي 265 مترا. كما أصدر بنك الجزائر المركزي ورقة نقدية تذكارية من فئة 2000 دينار جزائري بمناسبة الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر كما جاء في قراره المنشور بالجريدة الرسمية. والورقة النقدية حسب نفس المصدر ستكون تذكارية بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر وتحمل على جانبها صورة الأمير عبدالقادر (مؤسس الدولة الجزائرية)، وعلى وجهها صورة مقام الشهيد وخريطة العالم العربي وخريطة الجزائر.

