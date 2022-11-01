الموقف العربي الرافض للتدخلات التركية لم يتغير

عربيات ودوليات

أكدت الجامعة العربية، أن موقفها من رفض التدخلات التركية ثابت ولم يتغير، فيما أكد وزير الخارجية اليمني لقناة «العربية» أن الملف اليمني حظي بتوافق عربي كامل في اجتماع الجزائر، كما تم التوافق على جميع بنود القمة.

وقال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، إن مشاورات وزراء الخارجية توافقية وتسهل عمل القادة في القمة العربية. وذكرت مصادر «العربية» أن اجتماع وزراء الخارجية العرب حقق اختراقا في ملف إدانة تدخلات تركيا وإيران، كما نجح في احتواء التوتر المغربي الجزائري. من جهته ثمن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، دور الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون في لم الشمل الفلسطيني.

وفي ندوة صحافية له بقصر المؤتمرات، قال رياض المالكي، «إن الجزائر سعت للم شمل الفلسطينيين وهي مشكورة».

وقد طلب المالكي من جميع من وقع إعلان الجزائر أن يظهر النية الطيبة للعمل على ترجمته، مشيرا إلى أن المطلوب خلال القمة العربية تنفيذ إعلان الجزائر وليس الحديث عن جزئياته.

كما أكد أن القضية الفلسطينية لم يكن عليها أي خلاف في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر.

