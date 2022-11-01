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عربيات ودوليات

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توفير 1.5 طن من الورق


تمكّنت الجزائر من توفير ما يناهز 1.5 طن من الورق في قمة الجامعة العربية، بفضل تحقيقها لهدف «قمة بدون ورق» لأول مرة في تاريخ القمم العربية. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير عصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية عقبة شابي، فقد وفّرت السلطات جميع الشروط الضرورية حتى تكون قمة الجزائر «أول قمة عربية بدون ورق». وذكر شابي وهو أحد المشرفين على التحضير لاجتماعات القمة أن الخارجية الجزائرية كوّنت في خلال الأشهر السابقة، فوج عمل من مختلف القطاعات الوزارية، للنظر في إمكانية تجسيد هدف «قمة بدون ورق»، قبل وضعه بالفعل حيّز التنفيذ. كما عقدت الخارجية عدّة اجتماعات مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التقنيات اللازمة لتجسيد الفكرة، حيث تم أخد متطلبات كل دول الجامعة العربية بعين الاعتبار، يقول المسؤول. وكانت الفكرة في البداية، اقتراحا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالنظر في إمكانية أن تكون قمة الجزائر، أول قمة تجسّد هذا الهدف.


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