معرض كتاب عربي بـ 15 ألف عنوان

عربيات ودوليات

افتتحت وزارة الثقافة الجزائرية معرضا للكتاب العربي بالتزامن مع القمة تحت شعار «الكتاب قاعدة لَـمِّ شمل الثّقافة العَربية» وهو نفس شعار قمة الجزائر الموسومة بقمة «لم الشمل». وتشارك في المعرض 81 دار نشر، 62 منها جزائرية و19 عربية من 7 بلدان وهي لبنان، والأردن، ومصر، والإمارات، وتونس، وسورية والسعودية، بمجموع أكثر من 15 ألف عنوان في كل التخَصّصات. كما أعلنت ولاية الجزائر العاصمة عن عروض مسرحية وفنية مختلفة وعروض فولكلورية ومجموعات للفن الشعبي لمختلف ولايات الجزائر تم جلبها إلى العاصمة لتقديم عروض بمختلف قاعات السينما والساحات العامة بمناسبة الحدث العربي.