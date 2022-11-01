ترحيب جزائري «خاص جداً» بالشيخ سالم الجابر

عربيات ودوليات

الجزائر - كونا: أعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس، عن ترحيبه الخاص جدا بوزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر وذلك خلال مشاركاته في اجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية والتشاورية للقمة العربية الـ31 التي تستضيفها الجزائر.

وقال لعمامرة في كلمته خلال الاجتماع: يسرني بداية أن أذكر على وجه الخصوص أخي وزميلي معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الذي يشارك لأول مرة بهذه الصفة الوزارية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية التحضيري لقمة قادتنا.. لقد شاهدناه خلال هذه الأيام واستمتعنا بحكمته وحنكته وبآرائه المستنيرة ونعتبر الزميل الفاضل إضافة مرحبا فيها من قبل الجميع في أسرة وزراء الخارجية العرب.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر التقى الليلة قبل الماضية مع وزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف الزياني وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.

كما التقى الشيخ سالم عبدالله الجابر مع وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خليفة المرر. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.

