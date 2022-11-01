وابل صاروخي روسي يمطر مدن أوكرانيا

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عواصم - الوكالات: قصفت روسيا بوابل من الصواريخ منشآت البنية التحتية في عدد من مدن اوكرانيا بينها العاصمة كييف. فيما قالت مصادر اوكرانية ان الهجمات الصاروخية استهدفت كييف وخاركيف وفينيتسا وتشيركاسي وزاباروجيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي يواصل قصف القيادة العسكرية ومنشآت أنظمة الطاقة في أوكرانيا، وأكدت على إصابة جميع الأهداف. وجاء في بيان رسمي للوزارة «تواصل القوات المسلحة الروسية شن ضربات طويلة المدى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، وقد تم تحقيق أهداف الضربة، وتعرضت جميع الأهداف المعينة للقصف».

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن بأنه بسبب الانفجارات في مرافق البنية التحتية، تم ادخال انقطاع التيار الكهربائي في البلاد إلى حالات الطوارئ. وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أفادت بانقطاع الاتصالات المحمولة في كييف والمناطق المحيطة. وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إن دفعة جديدة من الصواريخ الروسية تضرب البنية التحتية الحيوية لبلادنا مضيفا أن موسكو تحارب المدنيين بدلا من القتال في ساحة المعركة.

من جهتها قالت الرئاسة الأوكرانية إن روسيا هاجمت بكثافة منشآت الطاقة في مناطق عدة بالبلاد. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 44 صاروخ كروز من أصل 55 استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا امس. وذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن أجزاء من خطوط السكك الحديدية في كييف تضررت جراء القصف الروسي واعلنت السلطات الأوكرانية إنذار الخطر الجوي في عدد من المقاطعات وطلبت من سكانها البقاء في الملاجئ. وتعد هذه المرة الثانية هذا الشهر التي تطلق فيها روسيا العنان لوابل هائل من الضربات على بنى تحتية أوكرانية. وهزّ هجوم مماثل الدولة التي مزقتها الحرب في 10 أكتوبر في أعقاب انفجار جسر كيرتش، والذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا، وهو حادث اتهمت موسكو كييف بالوقوف وراءه. ويأتي الهجوم بعد يومين من اتهام روسيا لأوكرانيا بهجوم بطائرة مسيرة استهدف الأسطول الروسي في البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم. ونفت أوكرانيا وقوفها وراء العملية، وقالت إن روسيا أساءت استخدام أسلحتها. من جهة ثانية قالت وزارة الدفاع البريطانية، امس إن روسيا نشرت الآلاف من جنود الاحتياط الذين استدعتهم حديثا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا منذ منتصف أكتوبر، مشيرة إلى أنهم غير مزودين بالعتاد الملائم. وأضافت في بيان نشرته على حسابها على تويتر أن ضباطا بالجيش الروسي عبروا عن قلقهم في سبتمبر من أن بعض جنود الاحتياط الذين استدعوا في الآونة الأخيرة وصلوا إلى أوكرانيا دون أسلحة. وقالت إن صورا متداولة تشير إلى أن البنادق التي تم تزويد جنود الاحتياط بها من طراز (إيه. كيه. إم) التي طرحت للمرة الأولى في عام 1959 وكثير منها لا يصلح للاستخدام على الأرجح بسبب سوء التخزين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، أن قوات بلاده صدت «هجوما عنيفا» شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد. وأوضح أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب في غرب أوكرانيا نفذت العملية، دون أن يحدد موقع الاشتباك.

