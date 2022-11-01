دا سيلفا... من السجن إلى رئاسة البرازيل

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برازيليا - الوكالات: أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل امس عن فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا برئاسة البلاد متغلبا على منافسه الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته، جايير بولسونارو الذي يتردد أنه سيطعن في نتائج الانتخابات.

ووفقا لهيئة الانتخابات في البلاد حقق لولا دا سيلفا الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 50.9% من أصوات الناخبين مقابل 49. 1% لمنافسه بولسونارو، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال لولا دا سيلفا، في كلمة ألقاها في فندق بوسط مدينة ساو باولو إن «الفائز الوحيد اليوم هو الشعب البرازيلي». وأضاف «هذا انتصار لحركة الديموقراطية التي تشكلت فوق الأحزاب السياسية والمصالح الشخصية والأيديولوجيات لتخرج الديموقراطية منتصرة». وكان دا سيلفا أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عاما قد سُجن بتهمة الفساد خلال عامي 2018 و2019، قبل أن تقضي المحكمة العليا ببطلان القضية وتأمر بإخلاء سبيله. وحكم دا سيلفا البرازيل على مدى فترتين رئاسيتين بين 2003 و2010، أطلق خلالهما برامج اجتماعية حققت له تأييدا شعبيا واسعا.

وتعد هذه هزيمة تاريخية لبولسونارو الذي أصبح أول رئيس برازيلي يخسر انتخابات ولايته الثانية. وفي خطاب الفوز قال دا سيلفا أمام عشرات الآلاف من أنصاره المبتهجين «حتى الآن، لم يتصل بي بولسونارو للإقرار بفوزي، ولا أعلم إن كان سيتصل أو يقر بفوزي». وأعلن دا سيلفا أن بلاده «تحتاج إلى السلام والوحدة»، مؤكدا في الوقت نفسه أنها عادت إلى الساحة الدولية ولم تعد ترغب في أن تكون «منبوذة». وقال إنه «ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة»، وذلك بعد حملة انتخابية شهدت استقطابا شديدا. وأضاف «اليوم نقول للعالم إن البرازيل عادت»، وإنها «مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ».

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشعب البرازيلي بممارسة حقه في التصويت. وقال بلينكن في تغريدة «أهنئ الشعب البرازيلي بممارسة حقه في التصويت وإعادة تأكيد قوة ديموقراطيته». وأضاف «نتطلع لمواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا في بناء نصف العالم (يسوده) الديموقراطية والازدهار والعدالة»، في إشارة إلى القارتين الأميركيتين الشمالية والجنوبية. وتلقى دا سيلفا التهاني من عدد من زعماء العالم، منهم الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

