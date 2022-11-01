مهرجان الكويت المسرحي الـ 22 حقق أهدافه

آراء

بصفتي أكاديمياً مسرحياً وحاصلاً على الدكتوراه في تخصصي تابعت مهرجان الكويت المسرحي الذي انتهت فعالياته أمس الأول والذي نستطيع أن نقول إن الدورة الـ 22 من مهرجان الكويت المسرحي نجحت بامتياز بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعلى رأسهم وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري، والأمين العام للمجلس الوطني د. عيسى الأنصاري، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مدير المهرجان فالح المطيري هذا النجاح الذي أكد الحرص على إقامة المهرجان رغم الصعاب التي تتعلق بالميزانية، فضلاً عن تغيير موعد الدورة الـ 22 لتقام خلال الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر الفائت بدلاً من شهر ديسمبر وذلك لعدم تعارض الموعد مع بطولة كأس العالم.

بداية ان الاهتمام بالمسرح «أبو الفنون» يعكس الوعي الجماهيري الذي يقدم من خلاله القضايا بجرأة ويناقش الأمور بطريقة جذابة ويضع الحلول للقضايا والمشكلات.

وكانت البداية مع حفل الافتتاح هذا العام الذي كان بعنوان «رحلة في مسيرة المسرح في الكويت» للكاتبة حبيبة العبدالله والمخرج يوسف الحشاش، حيث تناول الحفل بدايات المسرح في الكويت وتاريخه وتطوره عبر الأزمان.

وتوالت بعد ذلك العروض المتنافسة على الجوائز ومنها مسرحية «الواشي» التي قدمها المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرحية «الهجين» لشركة آيت للانتاج الفني و«لنشرب القهوة» لفرقة مسرح الشباب و«طاهرة» لفرقة مسرح الخليج العربي و«تفضلوا على العشاء» لفرقة المسرح الكويتي و«ماردين» لفرقة المسرح الشعبي و«ولاية عجب» لشركة جالبوت للإنتاج الفني، وكانت العروض في مجملها رائعة تؤكد قدرة الشباب الكويتي على الابهار والمنافسة ليعود للكويت تاريخها الفني العريق وأمجادها المسرحية بين دول الخليج.

وكان من ضمن اللفتات الرائعة للقائمين على المهرجان تكريم 9 من صناح المسرح وهم الفنان إبراهيم الحربي والفنان سمير القلاف والفنان عبدالناصر الزايد ود. عماد العكاري، والناقدة ليلى أحمد، والفنان مبارك ماجد السلطان والفنان ياسر العماري والفنان ناصر كرماني والفنان محمد الحملي.

إن الندوات الفكرية والتطبيقية التي تلت العروض المسرحية كانت بمثابة المعلم الذي ينصح تلاميذه والتصويب الرائع للاخطاء لتلافيها مرة أخرى والاشادة بكثير من العروض التي عُرضت.

نهاية إنني أشد على يد وزير الإعلام أن يبذل قصارى جهده في بذل المزيد من الجهود بالاهتمام بالمسرح الكويتي وتشجيع المواهب الكويتية الشابة ودعم الاصدارات الثقافية التي تعد بمثابة معين لا ينضب.

